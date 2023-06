Exjugador de la MLS y compañero de Lionel Messi: “El impacto de Messi en Miami superará al de Pelé y Beckham”

El argentino Diego Valeri, excompañero de Lionel Messi en la Albiceleste, consideró este viernes en una entrevista que el impacto de Leo en el Inter Miami y en el fútbol estadounidense superará al de Pelé y al de David Beckham: “Esto va a ser único y no tiene punto de comparación”.

Valeri, toda una gloria de los Portland Timbers, coincidió con Messi en la selección sub-20 de Argentina y en la preparación de la Copa América de 2011.

“Para mí no tiene punto de comparación, esto va a ser único. Va a ser único por el momento de la MLS. Está en un momento en el que no estaba en esa época. Estamos hablando del mejor jugador de la historia y en un momento de la liga en la que hay una estructura distinta a lo que fue en esos momentos”.

“El acuerdo con Apple va a proyectar mundialmente el fútbol de Estados Unidos. Viene el Mundial, la Copa América, hay muchas cosas por las que esto será único e incomparable. Va a ser único y no tiene punto de comparación.

P: Usted coincidió con Messi en la selección argentina. ¿Cómo es su relación con él y que le impactó de su juego?

Para mí lo más especial fue compartir la pretemporada de la Copa América, tenerlo tan cerca, poder compartir un juego en espacio reducido, ver cómo controlaba la pelota. Pude disfrutar esos detalles. Me sorprendió mucho cómo él llevaba la pelota tan pegada al pie, y para dar un pase no impactaba el balón, lo deslizaba porque tiene mucha fuerza. Son pequeñas cosas que uno aprecia verlas tan de cerca. Estamos hablando de historia.

P: En París no tuvo el cariño que le puede dar Miami.

R: El cariño ya se lo están haciendo sentir y todavía no ha llegado. Es tarea de todos que él pueda encontrar ese lugar de disfrute. Una gran diferencia que puede encontrar es ese sentimiento de gratitud que quizás en Francia, pasado un tiempo, no lo percibió. Esto acá va a pasar y se va a sostener en el tiempo, no creo que sea solo por la novedad.

