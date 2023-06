Abogada de Trump dice que documentos secretos eran “desclasificados”

La abogada de Donald Trump insinuó este domingo la estrategia de defensa del expresidente estadounidense, acusado de mal manejo de documentos confidenciales.

“Tiene todo el derecho a tener documentos clasificados que desclasifica bajo la Ley de Registros Presidenciales“, explicó Alina Habba en entrevista con la cadena Fox News.

#WATCH | Trump Attorney Alina Habba says the former president will not accept a plea deal:

“He’s not done anything wrong.” pic.twitter.com/afXTe3yW3l

— VOZ (@Voz_US) June 11, 2023