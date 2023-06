En corset de cuero negro y botas Bárbara de Regil festeja su cumpleaños número 36

Bárbara de Regil decidió tirar la casa por la ventana para la celebración de su cumpleaños número 36, y optó por lucir su escultural figura con un total look negro compuesto por botas, medias, guantes, una tanga y un corset de cuero. En sus historias de Instagram ella compartió un video en el que se le ve muy contenta a punto de comenzar la fiesta. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz y empresaria mexicana disfrutó al máximo el evento, al que acudieron muchos invitados, como María Chacón, quien fuera su coestrella en la telenovela “Cabo”. Ambas posaron para un clip grabado por María, que complementó con el mensaje: “Celebrando a esta preciosura”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Al día siguiente de la fiesta Bárbara posó para unas fotos tomadas en una azotea y lució su cuerpo al usar un bikini blanco al que le agregó unas gigantescas alas de ángel. Ella misma se felicitó, con el mensaje: “HAPPY BIRTHDAY TO ME 🥂 🎁 🎂 AMO MI VIDA 🪽AMO VIVIR 🪽 Estoy muy feliz ! Muy feliz ! 🩷 SOY FELIZ 🥂”.

