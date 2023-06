Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 12 al 18 de junio 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 12 al 18 de junio del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Recuperas totalmente la autoestima, esa que tu lastimaste o que otros lastimaron. Es una semana para ocuparte de ti, el proceso fue largo, pero por fin llegan días en los que tu seguridad se vuelve a poner en equilibrio, la estabilidad emocional y mental vuelven a hacer conexión. Es una jornada en donde ya nada ni nadie te para, haces ese cambio de actitud y hasta de look, sorprenderás, brillaras a donde llegues, vuelves a tener luz. En el trabajo puedes resultar una pieza importante para un nuevo escalón en el crecimiento de tu lugar de trabajo, así que di que si a esa colaboración en la que te pedirán estar. En el amor, querrás un descanso, querrás disfrutar de tu soledad y de tus espacios, de ocuparte también de darle un nuevo estilo a tu hogar. En la salud te recuperas de viejas dolencias, mantente así, en recuperación no solo física si no también emocionalmente.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Pide y se te concederá. Todo lo que pienses esta semana será de tal fuerza que lo puedes ver materializado al finalizar estos días, recobrarás la fe en ti, en el universo, en la divinidad, te darás cuenta de que lanzar tus peticiones al universo si resulta y esto te hará muy feliz. Esta semana el dinero por fin empieza a fluir de manera correcta, sales de deudas y cubres algunos gastos que te tenían con mucha preocupación. En el amor todo marcha a la perfección, la estabilidad que alcances esta semana con tu pareja será augura larga, muy larga. Tu salud está pasando por momentos buenos, lo único que puede provocarte una molestia estos días es alguna pieza dental, así que no dejes que esa molestia crezca y atiéndela rápidamente.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Cuando te decides tomar el toro por los cuernos no hay quien te pare. Esta semana vas de frente a todo, nada te pará, nada te frena para llegar a tus metas, tienes los objetivos muy claros, la meta la tienes visualizada desde hace semanas, y estos días nada ni nadie hará que quites la mirada de ahí, y claro esta llegarás a cumplir tus objetivos para esta jornada. Lo único de lo que debes tener cuidado es de cuidar tu ego, que no te gane la arrogancia, porque si esto llega a suceder las cosas pueden caérsete. Es una semana con una energía tan especial que puedes sentirte tan poderoso, tan poderosa, que no midas las consecuencias de tus actos, controla tu energía y la vitalidad con la que te muevas, porque puedes terminar completamente agotado, agotada, y acabar no rindiendo hasta que finalice la semana. Enfoca este gran poderío en el ejercicio físico, será un gran deshago.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

No te engañes, sabes que llegó el momento de irse de ahí. Serán días muy propicios para cerrar ciclos, desde los amorosos hasta los laborales. Has pensado y repensado el siguiente paso a dar, te ha costado mucho trabajo llegar a la conclusión que ahora tienes en mente, pero no se tiene que quedar en la mente, tienes que decirla ya, puede ser doloroso, puede ser que pienses que vas a causar daño, pero causarás más daño estando en un sitio en donde ya no quieres estar, con esa persona con la que ya no quieres estar. Así que ármate de valentía y cierra el ciclo, verás que con el tiempo tu y la otra persona agradecerán que se haya terminado. En lo laboral llegó el momento de moverte a un lugar más alto, puedes tener la sorpresa de un nuevo puesto o empezar tu propio proyecto, y tienes toda la capacidad para que así sea. En la salud por fin se cierra un ciclo y recuperarás la fuerza y la energía muy rápido.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Una semana para mantener la calma, nada se moverá como tú quieres o pretendes, cada cita que hayas hecho para estos días puede sufrir demoras o de plano cancelarse y lo único que te toca a ti hacer es tener paciencia y esperar, siempre recuerda que las cosas pasan por un bien mayor, así que sin renegar que solo podrías seguir alentando la energía que te envuelve estos días. Mira bien en tus sueños, ahí puede haber respuestas y señales, esas que tanto le has pedido a tus guías, guardianes, al universo, te den para tener certezas de que caminas por el lado correcto, con las personas correctas. Puedes tener de regreso un objeto de valor que perdiste hace tiempo y dabas por olvidado, al recobrarlo tendrás ahí una respuesta a una de tus peticiones al universo, recuerda la promesa que hiciste si regresaba a ti ese objeto y cúmplela. Este no es un buen momento para los asuntos amorosos solo puedes desatar enojos y molestias que tardarán en arreglarse, así que esta semana sin mover nada en el amor. Cuida de la salud de tu mente, de tus huesos y articulaciones, no dejes que crezca ninguna molestia que sientas ahí.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Por fin equilibrio total. Batallaste tanto en días pasados, te cansaste tanto, pero esta semana por fin la calma, te dirás que valió la pena todo lo vivido en los días anteriores. Son días muy buenos para alcanzar por fin las metas en el trabajo, no quites el dedo del renglón, te dirán si a eso que quieres innovar o cambiar para el crecimiento tuyo y de la empresa, pero si el negocio es propio, no esperes más y ya pon en marcha ese nuevo plan que caminará rápidamente y con grandes dividendos. En el amor por fin todo llega al equilibrio, se quedan atrás las peleas y malentendidos, recobras la confianza de tu pareja, así que no dejes de trabajar en ello, porque seguramente no habrá segundas oportunidades. Es una semana para planificar viajes, esas vacaciones le harán muy bien a tu familia, pareja y a ti te darían un gran descanso físico y mental.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Tus pensamientos a mil, tu cabeza no para de girar para darle estructura a todo lo que quieres hacer esta semana. Necesitas parar un poco, sentarte en silencio y escribir todo lo que da vueltas en tu mente, solo así desahogarás un poco todo lo que te preocupa resolver. Tus ideas son muy buenas, pero si no las asientas no habrá manera de ejercerlas y mucho menos de darlas a conocer con una explicación que convenza. En tu trabajo estás muy atareado, atareada, pero ten por seguro que todo lo que te apura lo resolverás al terminar la semana y sentirás un profundo alivio. Ten cuidado de no decir mentiras, estás te pueden llevar a una cadena de acontecimientos de los cuales puedes salir muy mal parado, parada. Tu salud física te pide a gritos un buen chequeo médico para quitarte inquietudes de una vez por todas, no tengas miedo, ve y hazlo, sentirás una gran calma. Encender incienso de rosas o mirra le hará muy bien a tu mente.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Tienes que dejar de discutir por todo. Nada en el mundo es y será ni como tú quieres ni perfecto, así que a respirar y a ser más tolerante, porque si no, esta semana puedes explotar como olla de presión, y sentirte muy mal. Tienes que trabajar la humildad estos días, y si tienes que volver a tocar esa puerta que no te han querido abrir, lo vas a tener que hacer, porque es importante para tu crecimiento profesional. Son días Dragon, para reconectar con la divinidad, son días para hacer grandes ajustes emocionales, y si es necesario empezar con alguna terapia que te ayude a recolocarte en el aquí y en el ahora. Es importante no pierdas de vista tu objetivo laboral, puede ser que la energía de esta semana te quiera mover de tus objetivos, del camino en que estas caminando, así que enfócate cuando estes en el trabajo y has lo posible por dejar de lado lo que te esté afectando en lo personal. Tu salud física es muy buena, pero tu salud emocional si necesita de tu atención, compra una piedra turmalina y tráela contigo, cuando sientas que te ganan las emociones o alguna energía negativa tómala fuerte con la mano y ahí descarga lo que sientas.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Será una semana muy pausada, tendrás días que te lleven a reflexiones profundas, habrá momentos en los que necesites solamente de tu soledad para hacer reajustes emocionales, mentales y espirituales, así que fluye con esta energía que te envolverá esta semana, no te resistas, es importante colocar cada situación en su lugar y momento perfecto, solo así podrás terminar la semana con esas respuestas que tanta falta te hacen. Este no es momento de echarle la culpa a nadie de lo que te ha pasado, de lo que te pasa, está solo en ti ponerle remedio y fin a lo que te disgusta e incómoda, ya sean personas o situaciones. En el trabajo necesitas poner atención y no descuidar nada, puedes estar muy ausente por este proceso de reacomodo, pero trata en la medida de lo posible poner toda la atención que puedas en tu lugar de trabajo. En la salud puedes tener malestares en vías respiratorias, todo por que tu semana será muy emocional. Cuídate de enfriamientos. Son días para tomar un té de tila, este te ayudará a mantenerte en calma.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Una semana en donde recuperas ese lado creativo que apagaste desde hace tiempo por las ocupaciones cotidianas, serás muy feliz poniendo ese lado creativo a trabajar, tienes mucho que expresar, tienes a las musas hablándote al oído, así que a plasmar por cualquier medio creativo esas emociones y sentimientos que guardas, sentirás un gran desahogo, y terminarás la semana con un balance que te sorprenderá a ti y a los que te rodean. En el trabajo harás grandes mancuernas con quien menos te esperas, no habías querido trabajar con esa persona, no te latía algo de él o de ella, pero te puede sorprender para bien darle el beneficio de la duda. Dejas el temor atrás y por fin te decidirás a ir en búsqueda del amor, el romance está muy presente en ti y este te puede abrir la puerta a un nuevo amor de pareja. Es importante no descuides al padre, pude estar necesitando de tu ayuda. Sigue cuidando de tus pensamientos como lo has hecho últimamente, un té de manzana te puede ayudar a mantener los pensamientos, así, positivos.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Recuperas la vitalidad, por fin esta semana te sientes completamente recuperado, recuperada, de todo el cansancio emocional y físico en el que estuviste inmerso, pero que todo ese esfuerzo valga la pena esta jornada, así que has buen uso de esta nueva energía, no abuses de que te vas a sentir en perfectas condiciones. Esta semana tendrás que hacerle más caso a la mente que al corazón, está semana que no te ganen las emociones para tomar decisiones en nada que tenga que ver con negocios o trabajo, no te dejes chantajear ni manipular, porque lo único que vas a lograr es echar todo lo avanzado atrás. En el dinero estarás en pleno crecimiento, empezarás a recibir ganancias, puedes obtener aumentos de sueldo, pero ten muy en cuenta que este momento no es bueno para hacer ninguna inversión, espera un poco más para esos nuevos proyectos. Este es solo momento de ahorrar. En el amor todo se alinea de nuevo, te vuelven a ver como el proveedor, la proveedora, pero no solo de dinero, también de amor, de atención, de tiempo. Tu salud es muy buena, recibes grandes noticias, y sentirás un gran alivio. Retomas los buenos hábitos.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Y por fin los sacrificios te dan su recompensa. Todo el trabajo y el esfuerzo de días y semanas pasadas se reflejarán esta jornada, serán días de festejo, será días para compartir tus ganancias, tus logros, disfruta que días como estos pocos en el año, pero ten muy presente que no porque ya veas el fruto de tu esfuerzo tienes porque bajar la guardia, al contrario, es momento de dar el siguiente paso, es momento de no aflojar, solo así podrás llegar aún más alto. En el amor es una semana de mucha comprensión, de retroalimentación, se darán grandes momentos de comunicación. Vienen para ti Cerdo, sorpresas de parte de la pareja, son días muy propicios para hacer crecer a la familia, si quieres hijos no desaproveches la energía de crecimiento que te estará rodeando. Tu salud es muy buena, pero ahora que te relajarás después de días de arduo trabajo, puedes sentir un poco de cansancio, así que un buen baño con lavanda te vendría perfecto.