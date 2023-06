Jacky Bracamontes cuenta la reacción que tuvo cuando le fueron infiel y se cuestiona

Jacky Bracamontes ha estado acompañando a los conductores de ‘Hoy Día’ durante los últimos días y su participación en el programa ha sido muy comentada por los televidentes por la naturalidad con que se desempeña.

Bracamontes incluso se sinceró en el segmento ‘Entre Nosotras’ del matutino de Telemundo donde discutieron sobre la infidelidad de pareja.

Penélope Menchaca, Andrea Meza, Chiky Bombom, Daniel Arenas, Frederick Oldenburg y Jacky Bracamontes se encontraban contando las experiencias que han vivido con ese tema.

En medio de la conversación Jacky sorprendió relatando de primera cómo reaccionó cuando se enteró que una pareja le fue infiel y lo que piensa de esa reacción ahora que han pasado años.

“Cuando me sucedió, que sí me enteré porque habrá veces que no, esto fue hace muchos años con algún novio. Cuando yo me enteré y me enteré con quién, o quienes, no es que fui a hablar con ellas, me le fui a la yugular a ellas”, dijo Jacky.

La actriz afirmó que en el momento descargó su molestia contra las mujeres con las que le pusieron el cuerno, pero ahora piensa diferente.

“‘Maldit***, ¿por qué te metiste con mi novio?’ y la realidad es que uno se da cuenta con el pasar de los años ¿por qué nos vamos contra las mujeres si el que cometió el error fue él? Ellas estaban solteras, no tenían nada que perder”, dijo Bracamontes.

En el segmento estaba invitada la psicóloga y especialista en parejas Belkis Carrillo y tras escuchar la anécdota de Jacky, explicó que irse contra la persona con la que fueron infiel y no reclamar a la pareja es “la distracción maravillosa para no tomar la decisión de terminar con el infiel”.

Chiky Bombom fue contundente

La conductora dominicana de ‘Hoy Día’ fue más contundente que el resto de sus compañeros y aseveró que en una infidelidad las dos personas que la cometen tienen responsabilidad y ella les reclamaría por igual.

“Los dos. Yo les caigo a los dos. Uno no le puede quitar culpabilidad a la mujer que se mete con un hombre casado o sabiendo que tiene su novia. Ella es culpable igual que él. Al primero que encuentre le caigo”, dijo Chiky haciendo reír a sus compañeros.

