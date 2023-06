Cómo elegir correctamente la medida de un aire acondicionado de ventana

No compres una unidad más potente de lo que necesitas

Mide las dimensiones de una habitación antes de comprar un aire acondicionado de ventana para asegurarte de que tu nueva adquisición proporcione la capacidad de enfriamiento que necesitas.

By Mary H.J. Farrell

El tamaño importa cuando compras un aire acondicionado de ventana.

Un aire demasiado pequeño tendrá dificultades para mantener una habitación a una temperatura agradable. Un modelo que es demasiado grande enfriará una estancia demasiado rápido sin eliminar suficiente la humedad del aire, dejándote frío y pegajoso.

Si eliges el modelo correcto te sentirás bien, y también ahorrarás dinero. Consumer Reports prueba los aires acondicionados en habitaciones que son del mismo tamaño que las que deben enfriar. Eso hace que sea más fácil para ti seleccionar el mejor modelo para tus necesidades.

Después de instalar un aire acondicionado de ventana en una ventana de guillotina doble en la cámara de clima controlado de nuestro laboratorio, aumentamos la temperatura del aire hasta 90 °F y medimos cuánto tiempo le toma al aire acondicionado enfriar en 10 °F la habitación.

“Los mejores modelos en nuestras pruebas pueden enfriar la habitación en menos de 15 minutos”, dice Chris Regan, ingeniero que supervisa las pruebas de aire acondicionado de CR.

También medimos la precisión con la que el aire acondicionado alcanza la temperatura establecida, si cada modelo puede recuperarse después de un apagón simulado, qué tan intuitivos son los controles y qué tan fuerte es cada unidad mientras funciona en baja y alta potencia.

Las reglas para mantenerte fresco

Los aires acondicionados de ventana suelen tener una capacidad de enfriamiento que oscila entre 5,000 y 12,500 unidades térmicas británicas (Btu/h por sus siglas en inglés). Como regla general, un aire acondicionado necesita 20 Btu por cada pie cuadrado de espacio habitable.

Pero otras consideraciones, como la altura del techo y el tamaño de las ventanas y puertas, pueden requerir más potencia de enfriamiento.

Para medir una habitación, multiplica el largo por el ancho. Suma también el tamaño de las habitaciones que no están separadas por puertas, porque el aire acondicionado necesitará enfriar ambos espacios. Energy Star recomienda que realices ajustes en las siguientes circunstancias:

Si la habitación está muy sombreada, reduce la capacidad en un 10%.

Si la habitación está muy soleada, aumenta la capacidad en un 10%.

Si más de dos personas ocupan regularmente la habitación, agrega 600 Btu por cada persona adicional.

Si la unidad se utiliza en una cocina, aumenta la capacidad en 4,000 Btu.

Los mejores aires acondicionados para habitaciones pequeñas

Para un dormitorio pequeño, una oficina en el hogar o una habitación de invitados, que oscile entre 100 y 250 pies cuadrados, busca un aire acondicionado con una capacidad de 5,000 a 6,500 Btu. Querrás uno con buenas puntuaciones en comodidad y ruido. Aquí están los tres modelos mejor calificados.

Los mejores aires acondicionados para habitaciones medianas

Para enfriar una habitación más grande u ocupada que va desde 250 a 350 pies cuadrados, querrás pasar a un aire acondicionado de tamaño mediano con una potencia de 7,000 a 8,500 Btu. Si es para un dormitorio, presta atención a nuestras puntuaciones de ruido. Aquí están las tres mejores selecciones.

Los mejores aires acondicionados para habitaciones grandes

Para una sala de estar o habitación familiar de 350 a 550 pies cuadrados, necesitarás un aire acondicionado grande con 9,800 a 12,500 Btu, especialmente si tienes un plano de planta abierto. Aquí te mostramos tres opciones sólidas.

Consejos para ahorrar dinero con el aire acondicionado

Los estándares energéticos federales más estrictos para los aires acondicionados de ventana hacen que los modelos más nuevos sean más baratos de operar. Busca una unidad con una etiqueta Energy Star y una relación de eficiencia energética (EER) de 10 o superior. Cuanto mayor sea el EER, menores serán sus costos operativos. Todos los modelos en las calificaciones de aire acondicionado de CR tienen un EER de 10 o superior.

Mantener tu aire acondicionado en óptimas condiciones también puede ayudarte a ahorrar. Busca un modelo con un filtro que sea fácil de quitar para una limpieza regular. Un filtro sucio hace que un aire acondicionado trabaje más.

Muchos aires acondicionados tienen un temporizador que puedes configurar para enfriar una habitación antes de llegar a casa. Y algunos tienen una aplicación para tu teléfono inteligente que puedes usar en caso de que hayas olvidado configurar el temporizador antes de salir de casa.

Cómo realizar el mantenimiento de tu aire acondicionado

Confiamos en nuestros aires acondicionados de ventana para mantenernos frescos cuando suben las temperaturas. El experto de Consumer Reports, John Galeotafiore, explica cómo mantener una unidad de aire acondicionado de ventana para garantizar un aire fresco y limpio durante todo el verano

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.