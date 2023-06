Demi Rose aparece tomando el sol y luciendo parte de sus glúteos

A tan sólo días para que comience el verano Demi Rose ya ha comenzado a disfrutar el calor, y ahora sorprendió a sus seguidores en Instagram compartiendo unas fotos en las que aparece recostada boca abajo en un camastro, sin sostén y mostrando parte de su retaguardia, ya que la toalla que la cubría se deslizó un poco. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

La bella modelo británica recientemente se hospedó en una hacienda de Ibiza, y desde su cuarto posó en sexy ropa interior mientras leía un libro; el mensaje que escribió junto a las fotografías fue: “Nuevo destino, pero aún permanezco en la tierra de Demi”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

El mes pasado Demi estuvo en México y quedó fascinada con las playas de Mérida. Ella lució espectacular usando un bikini con microtanga mientras descansaba bajo los intensos rayos del sol, y puso como título “Días como estos” a la serie de fotos y videos que compartió.

