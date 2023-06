Expertos recomiendan unión y acción para sanar el odio en las comunidades

¿Cómo encuentran las personas y las comunidades una manera de reconciliarse con los actos horribles de odio perpetrados contra ellos, sus familias y sus comunidades? Esta pregunta adquiere una nueva urgencia a medida que aumentan los delitos de odio entre grupos raciales y étnicos y, a menudo, dentro de los mismos grupos raciales.

Durante la videoconferencia ¿Pueden las comunidades curarse del odio? organizada por Ethnic Media Services, profesores e investigadores coincidieron en que la unión y la acción es la mejor receta para sanar el odio en las comunidades.

Helen Zia, autora y fundadora del Instituto Vincent Chin, dijo que los violentos ataques e incidentes de odio contra los asiaticoamericanos y los asiáticos en cada continente como consecuencia de covid-19, no son nuevos, y por eso es que ha sido tan importante documentarlos y reportarlos.

“Hemos visto un aumento en todo tipo de violencia por odio y asesinatos que han afectado a cada comunidad marginada en Estados Unidos”.

Sin embargo, dijo que han pasado tres años y no hay final a la vista mientras veamos que la retórica sigue, en relación a que la gente china y China son una amenaza en Estados Unidos.

“Hace 41 años, en 1982 tuvimos otra pandemia de odio en contra de quienes parecían japoneses, y un joven llamado Vincent Chin fue asesinado y golpeado muerte con un bate de béisbol por dos trabajadores blancos cuando celebraba su fiesta de soltero y fue culpado del desempleo y la miseria provocada por la depresión económica”.

¿Qué podemos hacer para sanar?

“Lo que hace una diferencia es cuando la comunidad se une para decirle al mundo esto es algo que pasa con los asiaticoamericanos”.

Dijo que parte de su trabajo ha sido documentar, pero también ser una agente activa de cambio y usar sus habilidades periodísticas para transportar el dolor a la acción y hacer una diferencia.

“Y no solo debemos hacer que se unan los asiaticoamericanos sino unirnos con la comunidad afroamericana, los latinos, los blancos, y decir que estamos juntos contra el odio, la desigualdad y la injusticia contra cualquier comunidad”.

El profesor de política y estudios afroamericanos de la Universidad de San Francisco, James Taylor, dijo que necesitamos romper barreras y ayudar a la gente a entender en sus propios términos lo que otros grupos han experimentado.

“Una gran empatía es el resultado deseable para lograr la sanación en las comunidades”.

Dijo que han comenzado conversaciones que ha cambiado el juego de las reparaciones para la comunidad afroamericana para siempre, el cual ha sido forzado a partir de las protestas por el asesinato de George Floyd, y ha sacado a relucir los asuntos sin resolver nunca confrontados.

“California y Nueva York han establecido un comité estatal de reparaciones, y hay cinco estados que lo están considerando”.

Enfatizó que de lo que se trata con estos programas estatales de reparación es de curación, reconciliación y compensar a la gente.

“La verdad es que la gente afroamericana en Estados Unidos está rota desde el primer día y ni siquiera estamos a un punto de alcanzar la reconciliación y la reparación de daños”.

Dijo que en California estamos hablando de 300 años de esclavitud de la gente indígena, pero también fueron esclavizados los afroamericanos.

“La esclavitud en California a diferencia de Alabama es más complicada porque los chinos, los japoneses y los nativos han tenido sus propios desafíos con la realidad supremacista blanca”.

Y concluyó diciendo que las reparaciones por daños son una manera de sanar los huesos rotos de la comunidad afroamericana.

Nestor Fantini, exprisionero político en Argentina y profesor adjunto de sociología, dijo que apoya fuertemente la reconciliación y la justicia restaurativa para el disfuncional sistema criminal de justicia de Estados Unidos.

Pero consideró que la reconciliación no funciona para todos los casos como en el de Argentina por las circunstancias políticas diferentes.

“Para que haya reconciliación, el agresor necesita reconocer que el daño que causó es un error. Necesita proveer restitución material y una compensación simbólica”.

Dijo que en Argentina, en cada juicio que tomó lugar en 1985, los ofensores se negaron a reconocer su culpa, y a proporcionar información de dónde estaban los 30,000 desaparecidos y los 500 bebés de los que se apropiaron.

Concluyó diciendo que en Argentina no hay reconocimiento, no hay vergüenza y no hay disculpas.

“Así que para muchos en Argentina, no habrá reconciliación ni perdón hasta que los militares reconozcan sus crímenes y revelen dónde están los 30,000 desaparecidos y los 500 bebés”.