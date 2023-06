¿Hubo rompimiento del vestuario en el América? Santiago Baños reveló detalles del ciclo Fernando Ortiz

El presidente deportivo de las Águilas del América, Santiago Baños, entregó interesantes revelaciones sobre cómo se dio el rompimiento de relaciones con su ya ex entrenador Fernando ‘Tano’ Ortiz.

En conversación con TUDN, el directivo azulcrema explicó que ya tenía pactado con el argentino que siguiera al frente del equipo sin importar lo que sucediera en la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, pero que éste incumplió con su palabra cuando en rueda de prensa tras la catástrofe frente a las Chivas anunció su renuncia.

Las razones sobre el por qué tomó esa decisión no están del todo claras ni siquiera para Santiago Baños, aunque sabe que una de las causas es que sintió que en el vestuario ya no creían en su proyecto, no creían en el estilo Tano Ortiz.

“Me dijo que el equipo necesitaba una nueva cara y que dos o tres jugadores ya no creían en el proyecto”, reveló Santiago Baños.

También expuso cierto enojo por la decisión de Fernando Ortiz en llevarse a todo el cuerpo técnico que le acompañó en el América a Rayados de Monterrey, ya que tan solo uno llegó con él al club y el resto eran institucionales.

“Él no los llevó ni eran parte de su cuerpo técnico. Nosotros le formamos el cuerpo técnico”, dijo un Baños en conversación con TUDN que en ese punto se comenzó a sentir un poco tensa.

Otro punto importante tocado en la conversación fue la honestidad de Fernando Ortiz. Algunos medios mexicanos publicaron tras su salida que ya se encontraba en conversaciones con Monterrey en medio de la Liguilla.

Tanto el técnico argentino como José Antonio ‘Tato’ Noriega han negado rotundamente en varias oportunidades que hayan actuado de mala fe.

“Quiero creer que no hubo contacto mientras fue entrenador (Tano Ortiz) del América, pero no puedo meter las manos en el fuego por nadie”, matizó el directivo, que tiene mucho trabajo por delante ya que sigue sin conseguir técnico para Club América.

