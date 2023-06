¿Qué eficacia tiene el aceite de eucalipto de limón en los repelentes de insectos?

Este ingrediente activo de origen natural puede ser eficaz en algunos repelentes de insectos y es seguro si se utiliza correctamente.

By Catherine Roberts

Una pregunta que nos hacen mucho en CR: ¿Existe algún insecticida eficaz que no contenga DEET?

Aunque los productos a base de DEET constituyen la mayoría de nuestros repelentes de insectos mejor calificados, y el DEET es eficaz y seguro cuando se aplica siguiendo las instrucciones de la etiqueta, nuestras calificaciones de repelentes de insectos ofrecen algunas buenas alternativas. Varios repelentes que contienen un 30% de aceite de eucalipto de limón (OLE) también contienen buenas puntuaciones, por ejemplo. Para quienes prefieren una alternativa vegetal al DEET, el OLE es una opción confiable.

A continuación, te explicamos qué es el aceite de eucalipto de limón, cuál ha sido su rendimiento en nuestras pruebas y qué debes saber sobre su seguridad.

¿Qué es el aceite de eucalipto de limón?

Empecemos por lo que no es el OLE: no es un aceite esencial, a pesar de un nombre que, comprensiblemente, haría pensar lo contrario. En su lugar, se refina a partir del aceite extraído de la planta australiana Corymbia citriodora, también conocida como eucalipto olor de limón. (Ese es otro aspecto engañoso del nombre aceite de eucalipto de limón: la Corymbia citriodora solía considerarse miembro del género Eucalyptus, pero ya no lo es).

El principal componente del aceite de eucalipto de limón que le confiere su repelencia a los insectos es una sustancia química llamada p-mentano-3,8-diol, o PMD. El PMD llamó la atención de los científicos estadounidenses en la década de 1990, cuando se enteraron de que un repelente de insectos chino, llamado Quwenling, funcionaba mejor que muchos otros repelentes de origen vegetal. El principal componente del Quwenling es el PMD.

¿Qué tan bien funciona el OLE?

CR pone a prueba los repelentes de insectos haciendo que los voluntarios introduzcan sus brazos cubiertos de repelente en jaulas llenas de mosquitos libres de enfermedades y comprobando cuánto tarda en empezar a picar. Nuestra calificación actual incluye ocho productos que hemos probado y que contienen un 30% de aceite de eucalipto de limón. De ellos, cuatro funcionaron lo suficientemente bien como para ganarse nuestra recomendación, lo que significa que proporcionaron al menos 5 horas de protección contra las picaduras de mosquitos y, en algunos casos, hasta 7 horas. (Otros repelentes con aceite de eucalipto de menor categoría suelen proporcionar unas 3 o 4 horas de protección).

Esto significa que, después del DEET, el aceite de eucalipto de limón tiene uno de los mejores historiales de éxito contra los mosquitos en nuestras pruebas, afirma Chris Regan, quien dirige las pruebas de repelentes de insectos de CR.

El PMD también puede ser un ingrediente activo por sí solo, sin formar parte de una formulación de OLE. Hemos probado un producto que enumera el PMD solo como ingrediente activo, un aerosol que contiene un 10% de PMD (aproximadamente la mitad de la concentración de PMD que se encuentra en los productos con un 30% de aceite de eucalipto de limón). Se clasificó en el rango inferior en nuestras pruebas.

Solo hemos probado los repelentes de OLE en aerosol o pulverizador. No tenemos ningún repelente de OLE en loción o toallitas en nuestras calificaciones, por lo que no sabemos lo bien que el OLE podría funcionar en esos formatos.

Las etiquetas de los productos a base de aceite de eucalipto de limón que figuran en nuestras calificaciones suelen mencionar únicamente su eficacia contra los mosquitos, y las pruebas de CR solo evalúan durante cuánto tiempo un repelente mantiene a raya a los mosquitos.

Pero el aceite de eucalipto de limón también tiene cierta eficacia contra las garrapatas, afirma el doctor Joel Coats, distinguido profesor emérito de entomología y toxicología de la Universidad Estatal de Iowa, en Ames. Aun así, “no dura tanto como a la gente le gustaría”, dice.

¿Es seguro el aceite de eucalipto de limón?

La seguridad del OLE no está estudiada como, por ejemplo, la del DEET. Pero las pruebas sugieren que plantea pocos riesgos cuando se utiliza de acuerdo con la etiqueta. Por un lado, la Agencia de Protección Ambiental clasifica el aceite de eucalipto de limón como biopesticida, lo que significa que es una sustancia de origen natural considerada de menor riesgo que los pesticidas más convencionales.

El principal riesgo del aceite de eucalipto de limón es que puede ser perjudicial para los ojos, así que ten cuidado de no aplicarlo de forma que pueda entrar en los ojos. Como siempre, cuando te apliques repelente en la cara, debes pulverizarlo primero en las manos y frotarlo sobre el rostro.

La otra advertencia: el aceite de eucalipto de limón no debe usarse en niños pequeños. “No está registrado para niños menores de 3 años, afirma el doctor Mustapha Debboun, entomólogo médico y veterinario y director general del Delta Mosquito & Vector Control District de Visalia, California. La seguridad del OLE no ha sido bien estudiada en este grupo.

Repelentes de insectos a base de aceite de eucalipto de limón que puedes probar

Estos son algunos de los productos recomendados por CR que contienen un 30% de aceite de eucalipto de limón.

Repel Lemon Eucalyptus Insect Repellent2 Pump

Cutter Lemon Eucalyptus Insect Repellent Aerosol

Natrapel Lemon Eucalyptus Insect Repellent Pump

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.