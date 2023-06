Feng Shui: 5 cosas que no debes poner bajo la cama, bloquean la abundancia

¿Sientes que la abundancia no fluye en tu casa como desearías? Quizá debas echar un vistazo a lo que guardas bajo la cama, pues según el Feng Shui, algunos objetos que están en ese sitio pudieran estar bloqueando la energía de la prosperidad.

Es común que a falta de espacio, orden, tiempo o por simple comodidad, vamos acomodando cosas debajo de la cama sin percatarnos que estamos cometiendo un terrible error, desde el punto de vista energético.

La cama es el lugar sargado donde soñamos y recuperamos energías; si no la tenemos en óptimas condiciones podría alterar nuestro descanso y, en consecuencia, perjudicar el desempeño del día a día en el trabajo, negocio e incluso relaciones personales.

5 objetos que nunca debes guardar bajo la cama

Según el Feng Shui, tener objetos bajo la cama puede estancar o impedir que la energía Chi fluya correctamente. No obstante, hay cosas que por ningún motivo debieran estar en ese sitio.

El Feng Shui recomienda tener libre el espacio bajo la cama. Foto: Shutterstock

1. Objetos para hacer deporte

Las cosas para hacer ejercicio como pesas, balones, aparatos ejercitadores, etc., transmiten la energía de la actividad, motivo por el cual, impiden nuestro buen descanso.

2. Zapatos

Los zapatos transmiten la energía del movimiento y, al estar en contacto con el exterior, absorbieron todo tipo de energías que podrían afectarnos por su vibración. Por eso en la cultura oriental es común quitarse los zapatos antes de entrar a casa y dejarlos en la puerta principal.

3. Objetos grandes y pesados

Las cosas muy grandes y estorbosas, como maletas o cajas, impiden por completo el flujo de energía y, a nivel inconsciente, simboliza que estamos soportando mucho peso sobre nuestros hombros.

4. Documentos y facturas

Muchas personas por falta de espacio acomodan debajo de la cama documentos, recibos, facturas, hojas, papeles, etc. El Feng Shui no lo recomienda porque nos conecta inconscientemente con la energía del trabajo y no nos dejan descansar.

5. Libros

Los libros mantienen activa la mente porque se asocian al aprendizaje y conocimiento, lo que no es recomendable para un buen descanso. Si lo deseas, puedes dejar un libro en tu mesita de noche, pero todos los demás deben ir acomodados en un librero o estante afuera del dormitorio.

¿Qué recomienda colocar el Feng Shui debajo de la cama?

El Feng Shui recomienda no colocar absolutamente nada bajo la cama para permitir el buen flujo de energía positiva y tener un descanso óptimo. Tener dicho espacio vacío provoca que las vibraciones circulen libremente.

Sigue leyendo:

• Cómo hacer que el dinero regrese a ti multiplicado cuando pagas en efectivo, según el Feng Shui

• 5 objetos que dan mala suerte para jugar la lotería y están en el hogar

• Qué errores de decoración son más comunes en el baño según el Feng Shui