Hombre acusado de matar a sus abuelos se agarró a balazos con policías en vecindario de Houston

HOUSTON – Oficiales del Departamento del Sheriff del Condado Harris se vieron involucrados en un tiroteo con un hombre que estaba sentado sobre el techo de una casa en el noroeste de Houston este jueves. A 911 caller said a man they knew showed up at their house saying he had murdered someone. When deputies arrived, they found the man perched on the roof, and that's when gunfire was exchanged. https://t.co/PjzV9gUiHG — ABC13 Houston (@abc13houston) June 15, 2023

En el interior de otra residencia cercana a donde se protagonizó el tiroteo investigadores encontraron a los abuelos del sospechoso baleados de muerte.

La balacera con el sospechoso ocurrió en la cuadra 11800 Cathy Drive hacia la medianoche, pero los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos a una milla de distancia en el 12800 Foxburo.

Según las autoridades, los oficiales recibieron información sobre el homicidio de dos personas por parte de un familiar.

Según las indagaciones iniciales, fue el mismo sospechoso quien comentó de la muerte a personas ajenas al caso. Estos llamaron a las autoridades, quienes fueron a la vivienda y encontraron los cadáveres de un hombre y una mujer de 72 y 70 años, respectivamente.

Cuando los oficiales se dieron a la búsqueda del sospechoso, lograron ubicarlo en el techo de una vivienda cerca de la escena del crimen. Allí hubo un intercambio de disparos en el que el sospechoso fue herido. Ninguno de los policías resultó herido.

“Estaba un poco escondido y cuando lo encontraron, creemos que hubo un intercambio de disparos”, dijo González. “Estamos tratando de confirmar que efectivamente disparó, pero nuestra indicación inicial fue que disparó a los agentes. Los agentes devolvieron el fuego, y lo impactaron varias veces”, agregó.

El sospechoso fue trasladado a un hospital, su condición no ha sido actualizada.