Luna nueva de junio 2023: ritual para renovar tus sueños y alcanzarlos más rápido

La luna nueva de este mes ocurre la madrugada de este domingo 18 de junio en Géminis, signo de naturaleza comunicativa y expresiva que nos guía a encontrar claridad y equilibrar nuestra lógica con nuestros deseos del alma.

La energía que estaremos recibiendo es perfecta para renovar nuestros sueños justo en la mitad del año 2023. Para lograrlo podemos recurrir a un sencillo ritual que nos ayudará a volver a plantearnos nuestras metas y, de paso, lograrlas más rápido.

Hay que recordar que todas las lunas nuevas representan la oportunidad para comenzar proyectos o plantar las semillas de lo que deseamos obtener en el siguiente ciclo lunar, por lo cual, se convierte en un momento poderoso para hacer este ritual recomendado por expertos del sitio Forever Conscious.

Ritual para la Luna nueva en Géminis 2023

El ritual se debe realizar la noche del 17 de junio o en la mañana del 18 y únicamente necesitarás un incienso, el que sea de tu elección, un bolígrafo y una hoja de papel en blanco.

Comienza por elegir una habitación en donde nadie te moleste, puedas relajarte y, además, puedas mirar el cielo. Ahora prende el incienso con un fósforo y procede a pasarlo por todo tu cuerpo de cabeza a pies con la precaución de no quemarte. Si lo deseas, puedes recitar esta oración:

“Me limpio la cabeza, liberando cualquier tensión. Limpio mi cabello, mis antenas psíquicas al mundo que me rodea. Me limpio la mandíbula y los hombros, aflojándolos y ablandándolos. Limpio mi pecho, permitiendo que mi corazón se sienta libre. Limpio mi abdomen, dejando ir todo lo que ya no necesito. Limpio mis piernas, liberando todo lo que se siente pesado. Limpio las plantas de mis pies, que me lleven a la paz”.

Usa el mismo incienso para limpiar el espacio donde practicas tu ritual, así como la hoja y el bolígrafo con el que escribirás.

El ritual básicamente consiste en escribir qué sueños deseas cumplir. (Foto: Shutterstock)

El siguiente paso es muy importante y hay que seguirlo al pie de la letra para que tenga resultados efectivos.

Escribe en el papel las primeras 50 frases positivas (o más) que se te vengan en mente. Para ayudarte, antes de comenzar medita qué sueños quisieras cumplir en los próximos meses, qué cosas te dan alegría en este momento y qué cosas haces por ti mismo que te dan mucha alegría.

Toma el tiempo que necesites, pero ten en cuenta que no debes pensarlas mucho, el objetivo es lograr escribir lo primero que te venga en mente.

Cuando termines, léelas con detenimiento y analiza cada una de ellas. Selecciona las más importantes para ti, y para finalizar, traza un plan sobre cómo quieres materializar estos sueños. Verás que así podrás cumplirlos más rápido.

