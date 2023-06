Muestran cómo luce desde las alturas la mansión que Kim Kardashian lleva 10 años construyendo

La socialité californiana Kim Kardashian, de 42 años y quien hace unos meses se separó de Kanye West, lleva una década construyendo una impresionante mansión en Hidden Hills, California.

En un inicio se hizo, en agosto del 2014, de una propiedad por la que pagó $60,000,000 de dólares, sin embargo, desde entonces ha comprado cuatro más de los alrededores y las ha unificado para convertirlas en una sola.

La segunda residencia la adquirió, en diciembre de 2014, por $2,925,000 de dólares, mientras que la tercera tuvo un costo de $2,700,000 de dólares en febrero del 2019.

Las dos siguientes adiciones, que se produjeron en octubre del 2019 y mayo del 2022, tuvieron un costo de $2,975,000 y $6,300,000 de dólares, respectivamente.

A pesar de su cuantiosa fortuna, las obras estarían lejos de ser terminadas, tal y como lo dieron a conocer las recientes imágenes aéreas difundidas por la versión estadounidense del medio británico The Sun.

“Fotografías aéreas exclusivas obtenidas por The U.S. Sun muestran que la propiedad aún no está terminada y los trabajadores de la construcción están cuidando los terrenos, incluso después de nueve años”, se lee en el citado medio.

Para ver las imágenes que muestra la mansión e Kim Kardashian desde las alturas, de clic aquí.

