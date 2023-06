China: Taiwán es el principal “riesgo” en las relaciones entre Pekín y Estados Unidos

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Qin Gang, aseguró este domingo que Taiwán supone el principal peligro en las relaciones con Estados Unidos, según medios estatales.

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken inició este domingo una visita de dos días a China con el objetivo de rebajar las tensiones entre ambos países.

“La cuestión de Taiwán está en el centro de los principales intereses de China”, afirmó Qin a Blinken, y es “el asunto más importante en las relaciones chino-estadounidenses”, es decir “el riesgo más notable”, agregó, según la cadena estatal china CCTV.

Today, I met with People’s Republic of China State Councilor and Foreign Minister Qin Gang in Beijing and discussed how we can responsibly manage the relationship between our two countries through open channels of communication. pic.twitter.com/dPkd0aWQ5J

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 18, 2023