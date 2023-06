Enrique Iglesias cancela otro concierto por su delicado estado de salud

Enrique Iglesias, a un poco más de un mes de cancelar su participación en el festival “Tecate Emblema” por neumonía, vuelve a cancelar otra presentación, esta vez fue su concierto en el Teatro de las Estrellas de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), que se llevará a cabo en agosto próximo en San Luis Potosí.

El gobernador del estado mexicano, Ricardo Gallardo, fue quien dio la noticia a través de una transmisión en vivo de Facebook, alegando que el cantante español no se presentará por “por razones de salud y de logística”, mientras Enrique Iglesias no se ha pronunciado sobre esta noticia ni ha publicado detalles sobre su estado de salud.

Enrique Iglesias anunció el pasado 13 de mayo que tenía neumonía y que por ello cancelaba su participación en la segunda edición del festival “Tecate Emblema”, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la ciudad de México, en dónde se reunieron decenas de artistas nacionales e internacionales del pop.

“Queridos fans, muy a mi pesar, me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, publicó en una historia de Instagram el cantante.

Pero cuando todo estaba listo para que este evento fuera un éxito en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Los organizadores anunciaron de último minuto que uno de los artistas más esperados no iba a poder estar por una neumonía.

Fue por medio de un comunicado que la organización encargada de este evento en la capital mexicana decidió revelar los problemas de salud que enfrenta el intérprete de “Cuando me enamoro”.

“Como lamentablemente dio a conocer Enrique Iglesias en sus redes sociales, a pesar de todos los esfuerzos realizados, por estricta indicación médica no podrá salir al escenario del Tecate Emblema debido a que presenta un cuadro de neumonía. De ahí que tanto Enrique como quienes organizamos el festival confiamos en la comprensión de los fans ante esta inesperada situación” COMUNICADO DE FESTIVAL TECATE EMBLEMA

