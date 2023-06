Eiza González responde a las críticas: “Si tengo que salir con 150 mil, lo haré”

Eiza González ha conquistado poco a poco a Hollywood, trabajando con grandes actores como Dwayne Johnson, Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Emma Roberts, entre otras estrellas.

Aunque, su vida amorosa muchas veces es el tema principal de los titulares, los cuales vinculan a la actriz mexicana con actores, músicos y deportistas.

James Marsden fue el último famoso con el cual González fue vinculada, este fue quien le dio vida al príncipe Edward en la película de Disney, “Encantada”.

Ante este constante acoso de su vida privada, Eiza siempre ha utilizado sus redes sociales con miles de seguidores para aclarar el tema y resaltar el acoso mediático que vive diariamente y que la prensa no se encargue de resaltar sus logros en su carrera profesional.

En una entrevista para la revista L’Officiel USA, la actriz mexicana dijo: “Seamos realistas; les sucede mucho más a las mujeres que a los hombres. Crecimos con todos estos ídolos, y cuando los hombres hacían algo loco, decían: ‘Él es genial. Él es un rudo. Es un galán’. Les gusta usar la palabra rompecorazones para los hombres cuando están rompiendo el corazón de las chicas y teniendo diferentes novias. Pero si una mujer está en busca de su pareja para siempre, y no es de las que se conforman porque sabe más, porque es una mujer trabajadora y conoce su valor, y dice: ‘No me voy a conformar con lo mínimo’. y ella sigue adelante, entonces, como Taylor Swift dice todo el tiempo, te llaman p**a, te avergüenzan, te llaman ganado y te minimizan”, aseguró.

Además, agregó que: “Sí, soy ambiciosa, y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir bien y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona (…) Siempre he hecho, y siempre seguiré haciendo, lo que se alinea con la mujer que realmente soy, lo que significa que continuaré tomando decisiones a lo largo de mi vida que se alinearán con los valores y la moral que tengo, y mis estándares y mis expectativas, que son bastante altas. No me voy a conformar con menos, nunca”.

