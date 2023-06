Joselu eligió el dorsal 14 y dejó vacante el 9 en el Real Madrid; asegura que no llegó para sustituir a Karim Benzema

“El número es algo secundario”, mencionó tajante José Luis Mato después de elegir el dorsal 14 y no el 9, que seguirá vacante en el Real Madrid. Con esto probablemente buscó quitarse presión de encima, luego de que muchos periodistas, seguidores del club y aficionados al fútbol lo han visto como el elemento que llegó para cubrir el hueco que dejó Karim Benzema al partir al Ittihad de Arabia Saudita; sin embargo, el recién llegado opinó todo lo contrario.

Joselu, como mejor se le conoce al nuevo refuerzo merengue, fue presentado este martes como el nuevo integrante del equipo y ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre las comparaciones que le han hecho con “El Gato” y su regreso al club en el que jugó del 2010 al 2012.

“Yo no vengo a sustituir a nadie. Vengo a poner mi granito de arena y poner todo lo que ha aprendido estos años; y a disfrutar. Todos sabemos el nivel que ha tenido Karim en este club, uno de los mejores delanteros del mundo, pero vengo a hacer otro tipo de trabajo”, comentó en conferencia de prensa liberando la presión.

Sobre su estilo, destacó que jugar en La Liga, la Premier League y la Bundesliga, donde ha militado en equipos como Eintracht Frankfurt, Newcastle, Real Madrid y el Espanyol, de donde proviene, le ha enseñado a utilizar su fortaleza como cualidad y a ubicarse bien dentro del área grande.

“Soy un jugador más físico, me gusta estar más en el área… todo lo que he aprendido jugando en algunas de las mejores ligas del mundo. A nivel de números he estado entre los mejores a nivel nacional y todo eso quiero transmitirlo aquí y estaré a disposición del entrenador para lo que me pida”, manifestó, recordando que, tan solo en la campaña pasada su promedio de efectividad de frente al marco fue casi del 50%, ya que marcó 17 goles en 38 partidos. A nivel selección apenas fue convocado en marzo pasado y ha disputado pocos partidos, pero ya marcó tres tantos en dos de ellos, siendo el más reciente el que le anotó a Italia el 15 de junio en la Nations League.

Joselu marcó 17 goles la campaña pasada con el Espanyol.

Foto: Denis Doyle / Getty Images

“Vengo a ayudar y a aportar lo que he aprendido. Tengo ganas de empezar a entrenar ya. Yo vengo a ayudar en todo lo posible”, aseguró.

Sobre por qué no eligió el número 9, el que le pertenecía a Benzema, sino el 14, el artillero le restó importancia al hecho.

“Cualquier número es importante y estoy superorgulloso de poder llevar cualquier número. Todo jugador haría lo posible por vestir esta camiseta y el número es algo secundario”, comunicó.

Finalmente, prometió goles en esta nueva etapa con el Real Madrid, equipo al que regresó después de 11 años, algo que dijo que lo hace muy feliz.

“Quiero agradecer el poder estar aquí. Lo que me gusta hacer es marcar goles. Tenemos una plantilla suficientemente buena para que otros compañeros puedan anotar, pero he hecho goles toda mi carrera y no creo que ahora no vaya a ser así”, comentó.

“La vuelta al Real Madrid siempre sabe bien. No hay mejor momento que este. A nivel personal me pilla en un muy buen momento, pero no es lo importante. El poder disfrutar y vivir estos momentos es especial para cualquier jugador del mundo”, concluyó.

