La Opinión Hoy: Hasta aquí la “Era Cocca”

La Selección de México se quedó sin entrenador luego de darse a conocer la salida de Diego Cocca, entrenador que poco duró en el mando del combinado nacional. Ahora, gracias a una entrevista de TV Azteca, se pudo saber que fue lo que sucedió desde la misma boca del entrenador argentino con pasado en Atlas y Tigres.

En un video difundido en redes sociales de dicha fuente, el argentino Diego Cocca fue cuestionado sobre su salida del equipo nacional y fue ahí comenzó y dijo:

“Desde el primer día manifestamos siempre transmitir las cosas que pasan y no hay nada que ocultar. Hoy por la mañana me dijeron que habían tomado la decisión de que dejábamos de ser cuerpo técnico de la Selección. Ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores y le explicamos”, comentó en diálogo con Tv Azteca.

Yo quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, fue una decisión por parte de la Federación. Estoy triste, queríamos formar parte de la Selección, nos sentíamos muy orgullosos y felices. Estábamos convencidos del proyecto, habíamos bajado el promedio de edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de 5 o 6 entrenamientos con ellos”, agregó Cocca.

“Era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos querían, con tiempo y paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo y paciencia”, cerró el ahora exentrenador de la Selección de México.

Rescate submarino, en etapa crítica

Un submarino con cinco personas a bordo desapareció mientras realizaba un recorrido por los restos del Titanic frente a la costa de Terranova, Canadá. Según las autoridades, se sumergió bajo el agua el domingo por la mañana y perdió contacto aproximadamente 1 hora y 45 minutos después.

Sin embargo, a más de 24 horas de perder contacto, las autoridades buscan a toda prisa el sumergible comercial, debido a que está diseñado para contar con un máximo de 96 horas de oxígeno para su tripulantes.

La nave, llamada Titán y perteneciente a la empresa OceanGate, perdió toda comunicación y se cree que se encuentra en las remotas aguas frente a la costa canadiense de Terranova.

La Guardia Costera fue notificada el domingo por la tarde que la embarcación perteneciente a la compañía de exploración de aguas profundas OceanGate estaba retrasada, y las tripulaciones iniciaron de inmediato las operaciones de búsqueda y rescate, dijo el contralmirante John Mauger, comandante del primer distrito de la Guardia Costera de EE.UU.

La búsqueda se lleva a cabo en aguas remotas a unos 13,000 pies de profundidad, dijo Mauger, lo que significa un desafío, “pero estamos desplegando todos los recursos disponibles para asegurarnos de que podamos ubicar la nave y rescatar a las personas a bordo”, dijo.

