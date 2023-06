Los problemas cardíacos pueden ser un riesgo importante durante el embarazo. Con frecuencia se ignoran

El crecimiento de un bebé sobrecarga el sistema cardiovascular, que puede afectar tu salud ahora y en el futuro. Aprende a mantenerte segura.

Controlar la presión arterial y someterte a otras pruebas para detectar problemas cardíacos es importante durante el embarazo.

A los 34 años, Leah Bahrencu era la viva imagen de la salud cardíaca. “Soy entrenadora de acondicionamiento físico grupal y asesora de nutrición”, dice Bahrencu, que vive en Austin, Texas. Sin embargo, cuando quedó embarazada de gemelos, su ginecólogo le midió su presión en una revisión a las 30 semanas. “Normalmente tengo la presión baja, así que para mí estaba alta”, dice. Pero otro médico le dijo que no se preocupara; su lectura seguía estando dentro de un rango normal.

En las semanas siguientes, Bahrencu desarrolló indigestión, hinchazón y dificultad para respirar. “Me sentía fatal, pero supuse que era normal en un embarazo de gemelos”, dice. En su cita de la semana 34, era evidente que algo iba mal. Su presión arterial estaba por las nubes y su hígado estaba fallando. “Me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia y estuve hospitalizada durante meses”, explica.

Resulta que Bahrencu padecía una forma grave de preeclampsia, o presión arterial alta durante el embarazo. Afortunadamente, se recuperó, pero sigue necesitando revisiones del corazón. Debido a sus antecedentes de preeclampsia, tiene al menos el doble de probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca a lo largo de su vida, según un estudio publicado en 2017 en la revista Circulation.

La experiencia de Bahrencu pone de relieve la importancia de la salud cardiovascular en el embarazo, incluso para las personas más sanas.

Una prueba de esfuerzo para tu corazón

Para tu corazón, el embarazo es “similar a correr en una caminadora durante 9 meses”, dice Afshan Hameed, MD, profesor de medicina materno-fetal y cardiología en la Universidad de California, Irvine. “Es como una prueba de esfuerzo cardíaco”.

A lo largo del embarazo, el cuerpo aumenta el volumen sanguíneo entre un 30 % y un 50 %. El corazón late más deprisa para mover más sangre por todo el cuerpo. “Estos cambios favorecen el crecimiento del feto, pero suponen una carga de trabajo adicional para el corazón de la madre”, explica Kathleen Young, MD, cardióloga y codirectora de la Clínica Obstétrica Cardiovascular de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota.

Y si el embarazo fuera un maratón, la labor y el parto sería el sprint final. La presión arterial y la frecuencia cardíaca pueden aumentar aún más durante el parto. Y los efectos del embarazo sobre la salud cardíaca no desaparecen justo después de nacer el bebé. “El corazón sigue sometido a un esfuerzo adicional, ya que las hormonas fluctúan y la sangre sobrante del útero vuelve a la circulación”, explica Young.

Con toda la presión que soporta el corazón, el embarazo puede revelar problemas cardiovasculares no diagnosticados, como problemas en el funcionamiento de los vasos sanguíneos o defectos cardíacos congénitos (problemas estructurales del corazón presentes al nacimiento), afirma Gina Wei, MD, asesora científica principal sobre salud femenina del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre. En personas que ya padecen presión arterial alta o diabetes, estas afecciones también pueden empeorar, y aumentar la probabilidad de sufrir un episodio cardíaco.

Aunque no tengas problemas del corazón, casi el 20 % de las mujeres embarazadas desarrollan complicaciones que pueden dañar el corazón o los vasos sanguíneos, como preeclampsia, diabetes gestacional y parto prematuro.

Comprende tus riesgos

Estas afecciones pueden resolverse tras el embarazo, pero también pueden provocar cambios en los vasos sanguíneos que casi duplican el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca en etapas posteriores de la vida, afirma Wei. Pero solo 1 de cada 5 mujeres es consciente de que el embarazo puede poner en peligro la salud del corazón, según una encuesta publicada en la revista Journal of the American College of Cardiology.

Y el riesgo no es solamente de cara al futuro. Hasta un 4 % de las mujeres embarazadas padecen o desarrollan una enfermedad cardíaca durante el embarazo, y los estudios muestran que esta cifra va en aumento. Según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, las enfermedades cardiovasculares, que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos, son la principal causa de muerte durante el embarazo y el año posterior al parto, y representan el 27 % de las muertes relacionadas con el embarazo.

Los factores de riesgo de desarrollar problemas cardíacos durante el embarazo son la presión arterial alta, la obesidad y la edad. Una revisión de investigación publicada en 2019 en la revista Medicina muestra que las mujeres de 35 años o más tienen más probabilidades de tener problemas relacionados con el corazón durante el embarazo en comparación con mujeres más jóvenes. Cada vez son más las mujeres que retrasan el parto hasta los 30 y 40 años, lo que, en parte, explica el aumento de la prevalencia de enfermedad cardíaca relacionada con el embarazo, afirma Elizabeth Langen, MD, profesora clínica asociada de obstetricia y ginecología y directora del programa cardio-obstétrico de la Universidad de Michigan.

Las desigualdades raciales también influyen. Por ejemplo, las mujeres negras no latinas tienen entre 3 y 4 veces más probabilidad de morir de una enfermedad cardíaca durante el embarazo que las mujeres blancas. “Está claro que el racismo sistémico repercute en la salud”, afirma Langen. Es especialmente importante que los médicos estén atentos a cualquier posible señal de alarma en las personas de color, afirma.

Pero la mayoría de estas muertes son evitables con las medidas preventivas adecuadas, la detección temprana y el tratamiento adecuado. La cuestión es que los problemas cardíacos se pasan por alto, se diagnostican mal o se tratan mal con facilidad, afirma Langen. La fatiga, la hinchazón y el dolor torácico pueden ser síntomas normales del embarazo, pero también pueden indicar un problema cardíaco. “La mayoría de los jóvenes sanos pueden tolerar mucho estrés en el sistema cardiovascular” antes de que surjan problemas o complicaciones, afirma. “Así que no parecen enfermas hasta que están muy enfermas”.

Hazte cargo de tu salud cardíaca

Uno de los primeros pasos necesarios, en cuanto pienses en quedarte embarazada, es crear un plan con tu médico para reducir los factores de riesgo de enfermedad cardíaca, como dejar de fumar y alcanzar un peso saludable, dice Wei.

Esta medida puede proteger tu corazón durante el embarazo y en los años venideros. Un estudio publicado en 2021 en la revista Journal of the American Heart Association encontró que las madres primerizas con factores de riesgo de enfermedad cardíaca antes del embarazo o durante el primer trimestre tenían más probabilidades de sufrir una complicación, como preeclampsia o diabetes gestacional. Tenían entre un 7 % y un 15 % más de probabilidades de desarrollar hipertensión entre 2 y 7 años después del parto.

Aunque lo mejor es que te ocupes de tu salud cardíaca antes del embarazo, incluso si ya estás embarazada puedes hacer mucho para reducir el riesgo.

Hazte las pruebas de detección de forma temprana. Un análisis de la Fundación CDC, organización independiente sin ánimo de lucro que apoya a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, reveló que el 68 % de las muertes relacionadas con el embarazo y causadas por problemas cardiacos son evitables. Algunas de las principales causas de estas muertes fueron el retraso en el diagnóstico y la omisión de pruebas de detección. Si tu ginecólogo-obstetra no lo menciona, pídele que te haga pruebas para determinar el estado de tu salud cardíaca.

Si tienes algún problema cardíaco, consulta a tu médico. Las personas que ya tienen problemas cardíacos pueden necesitar la ayuda de un cardiólogo durante todo el embarazo. Es posible que necesites un cambio en tu tratamiento actual, como cambiar a una medicación más segura durante el embarazo o tomar aspirina infantil para reducir las probabilidades de preeclampsia.

No dejes de moverte. Mantenerte activa ayuda a controlar el peso, el nivel de azúcar en sangre y la presión arterial, afirma Young. Una revisión publicada en 2017 por científicos italianos mostró que hacer alrededor de 30 a 60 minutos de ejercicio aeróbico de 2 a 7 días a la semana redujo el riesgo de presión arterial alta durante el embarazo en un 46 %.

Habla de tus síntomas. Las señales de problemas cardíacos incluyen dificultad para respirar, dolor torácico, ritmo cardíaco acelerado e hinchazón de pies, tobillos y pantorrillas. “El problema es que muchos de estos síntomas coinciden con los típicos síntomas del embarazo”, dice Young. “Pero si algo te parece nuevo, inusual o desproporcionado, no lo ignores. Habla con tu médico”.

Reduce el consumo de alimentos muy procesados. La comida rápida, los refrescos, las papitas fritas y otros alimentos ultraprocesados suelen tener muchas calorías y sodio, lo que contribuye a la presión arterial alta. Científicos brasileños demostraron que las mujeres que seguían una dieta rica en estos alimentos durante el embarazo tenían un 48 % más de probabilidades de desarrollar diabetes gestacional y un 28 % más de sufrir preeclampsia.

Céntrate en las frutas, los vegetales y los cereales integrales. Estos alimentos aportan fibra, que puede ayudar a mantener bajo control el azúcar en sangre y el hambre. También son fuentes de vitaminas y minerales que favorecen la salud del corazón, como el potasio. Las investigaciones demuestran que una dieta rica en potasio puede ayudar a reducir la presión arterial, sobre todo en las mujeres que consumen demasiado sodio.

Da prioridad a tus citas posparto. Cuando estás ocupada cuidando de un recién nacido, tus citas con el médico pueden quedar relegadas a un segundo plano. Según el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, hasta el 40 % de las mujeres no asisten a sus revisiones posparto. Pero dos tercios de las muertes relacionadas con el corazón debido al embarazo se producen durante el año posterior al nacimiento del bebé. Asegúrate de acudir a las citas de seguimiento.

Comparte el historial de tu embarazo. En futuras citas, informa a tu médico de cualquier complicación que hayas tenido durante el embarazo. Muchos profesionales de salud pasan por alto este importante tema. Según una encuesta realizada a médicos de atención primaria y publicada en la revista Journal of the American College of Cardiology, solo el 16 % marcaba todas las casillas recomendadas, como la de preguntar por las complicaciones del embarazo, al momento de evaluar el riesgo de enfermedad cardíaca en las mujeres.

