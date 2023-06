Primer ministro de India, Narendra Modi, viaja a EE.UU. para discutir tecnología y comercio con Joe Biden

El primer ministro de India, Narendra Modi, viaja a Estados Unidos este martes (20.06.2023) para reunirse con el presidente Joe Biden y dirigirse al Congreso, con una agenda que incluye temas comerciales, tecnológicos y militares.

El líder del país más poblado del mundo, visto como un contrapeso ante China, recibirá la pompa de una cena de Estado el jueves en la Casa Blanca, la tercera que celebra Biden desde que llegó a la presidencia.

La visita, exaltada por Nueva Delhi como una oportunidad histórica para “expandir y consolidar” vínculos, se da en momentos de creciente preocupación por el deterioro de los derechos humanos y la democracia bajo el mando del líder nacionalista hindú.

Pero Washington busca reforzar las relaciones con un potencial aliado regional para contrarrestar la creciente asertividad internacional china.

Leaving for USA, where I will attend programmes in New York City and Washington DC. These programmes include Yoga Day celebrations at the @UN HQ, talks with @POTUS @JoeBiden, address to the Joint Session of the US Congress and more. https://t.co/gRlFeZKNXR

— Narendra Modi (@narendramodi) June 20, 2023