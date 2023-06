Vanessa Claudio es captada de la mano con su compañero de “Al Extremo” ¿Romance en puerta? | VIDEO

Después de su paso por la televisión hispana en Estados Unidos, Vanessa Claudio sigue rompiéndola, pero esta vez en México. Patria que le ha dado la mayoría de su éxito y a la vez oportunidades.

En esta ocasión, en su paso por el exitoso programa de TV Azteca “Al Extremo”, Claudio no deja de dar de qué hablar. Pues ahora se le ha vinculado en un supuesto romance con su co-conductor, Uriel Estrada.

Con quien comparte el show de lunes a viernes, y con quien tiene una química tremenda. Algo que los fans y la producción han detectado.

A tal grado que cada que se les ve juntos, más de lo normal, se vuelve noticia. Como sucedió esta semana cuando la cuenta oficial del show publicó que los captaron tomándose de la mano.

Fue la frase con lo que dio se dio el anuncio en el Instagram oficial del programa, en donde se compartió un video en el que se puede ver como la presentadora toma de la mano a Estrada, ante el asombro del propio conductor que mira el gesto con incredulidad.

Tiene poco tiempo que Uriel tuvo una entrevista en el que habló de la supuesta relación que tiene con Vane. Y confesó que nunca se “sabe”, pero por el momento no tienen más que una excelente relación de amistad, la cual calificó como “complicidad”.

“Uno nunca sabe. Así que no sé. No, no hay nada con mi Vane, nos llevamos poca madre. Con mi Vane hay un asunto de complicidad que está padre, de buena onda, de amigos”

URIEL ESTRADA