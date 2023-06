Ani Cordero expresa todo en ‘Anamores’

Como autora de canciones, hay cosas que Ani Cordero no puede expresar con eufemismos o con palabras diferentes de las que le brotan del pecho.

Así pasó con el primer corte de “Anamores”, un álbum de 10 canciones que acaba de estrenar. Por más que buscó cómo podía expresar lo mismo, nada pudo sustituir la puertorriqueñísima frase “no me da la fokin’ gana”. Y así, tal cual, la puso en el título de su primer corte.

“Es la primera vez que uso una mala palabra en una canción”, dijo la cantante, percusionista y activista de Puerto Rico residenciada en Nueva York. “Estaba tratando de expresar algo tan particular, y es una expresión que se usa tanto en Puerto Rico, que no había otra manera de decirlo, así que era una canción que se tenía que escribir así”.

Ani no revela la experiencia que inspiró la letra de este tema, pero sí dice a todo pulmón que la dedica “a todas las mujeres que están hartas de tratar de explicar, resolver y negociar con una persona que no lo merece”.

“Al fin y al cabo, ¿para qué vas a querer tener una conversación si no hay una resolución?”, dijo. “Porque cuando estás bregando con una persona que no tiene esa actitud, no la tiene, y eso no va a cambiar”.

En el video de este tema, sin embargo, va más allá de la terquedad de ciertos seres humanos. En él, Ani toma ese sentimiento de frustración y lo usa como expresión del coraje que “tenemos todos los boricuas con el gobierno corrupto” y lo que está pasando en el archipiélago.

Esto es, la supuesta ventaja del gobierno hacia la gente humilde a la que le están comprando sus propiedades a un precio muy por debajo de su valor para vendérselas a desarrolladores estadounidenses por hasta millones de dólares. Estos negociantes están eximidos de pagar impuestos de la propiedad en la isla, una posibilidad que no está disponible para los puertorriqueños.

“Anamores”, álbum concepto bilingüe que une el nombre de Ani (Ana) con la palabra “amores” está dedicado a su abuela, que falleció el año pasado y que también se llamaba Ana.

“Fue también un amor de mi vida”, dijo. “Es un poco una dedicación a su amor y a ese legado, y también porque he estado en un proceso de meditación y reflexión y he estado pensando mucho en esas conexiones de vida que duran aún más que la vida”.

El disco viene acompañado de tarjetas de meditación. Con cada tema estará estará incluida una que ayudará a sentir emociones para poder dejarlas si son negativas, o gozarlas si son positivas, explicó Ani.

En cuanto a una gira de conciertos, dijo que está en el proceso de armar un tour, que no será de shows típicos, sino más bien una experiencia muy a su estilo.