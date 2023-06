Eiza González comparte una selfie que la muestra en microbikini

Eiza González tiene una espectacular figura, y la presumió al máximo en una selfie que compartió a través de sus historias de Instagram y que encantó a sus fans. Ella aparece frente al espejo, usando gafas oscuras y un microbikini de dos colores. El texto que escribió en la imagen fue: “Ambiente del primer día de verano”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz mexicana de 33 años aparece en el más reciente número de la revista L’Officiel, y en las fotos lució varios elegantes outfits, destacando un vestido rojo con transparencias que modeló recostada en un piso lleno de arena oscura. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

Uno de los proyectos más importantes en la carrera de Eiza es la serie “The three-body problem”, en la que trabajó durante varios meses y que es producida por David Benioff y D. B Weiss. Por fin se ha dado a conocer el trailer, anunciando que el estreno será en Netflix en enero de 2024. Desde hace más de un año ella se mostró muy entusiasmada en el mensaje que escribió en Instagram para sus fans: “Luego de ser la más grande fan de “Game of thrones” nunca pensé que tendría la suerte de unirme a estos chicos y al brillante Alexander Woo en el viaje más épico de mi vida. Esta historia es como ninguna otra”.

