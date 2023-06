¿Las plantas de jardín pueden realmente repeler los mosquitos?

Es verdad que a los insectos que pican no les gustan las caléndulas, la hierba gatera ni los crisantemos. Pero necesitarás algo más que plantas para proteger tu jardín… y tu cuerpo.

Algunas especies de caléndulas y otras plantas tienen propiedades que repelen las plagas.

By Ashley Abramson

La temporada de mosquitos está aquí, y es posible que estés buscando formas fiables de mantener las plagas fuera de tu jardín (y lejos de tu cuerpo). Algunos consejos en Internet proponen una atractiva estrategia que no requiere trampas ni aerosoles: basta con llenar tu jardín de ciertas plantas que los mosquitos no soportan.

Pero aunque algunas plantas contienen compuestos químicos repelentes de plagas, los expertos dicen que un jardín repleto de estas plantas no basta para mantener lejos a los mosquitos. Tendrás que hacer algo más para evitar las picaduras. A continuación, la ciencia que hay detrás de las plantas repelentes de insectos y las formas más seguras y eficaces de protegerte a ti y a tu entorno.

Uso de plantas repelentes de mosquitos

Algunas plantas tienen propiedades innatas que repelen las plagas. Por ejemplo, la ciencia ha encontrado que algunas especies de caléndula, la hierba gatera y los crisantemos contienen fitoquímicos que impiden que los insectos (Incluidos los mosquitos) se alimenten de ellas. Y los aceites de algunas plantas se usan normalmente en los insecticidas, aunque en las pruebas de CR no suelen dar buenos resultados.

Sin embargo, el hecho de que a los mosquitos no les gusten determinadas plantas no significa que estas vayan a impedir que aparezcan en tu jardín o que te piquen. Según el doctor James Dill, entomólogo y especialista en control de plagas de la Universidad de Maine, no hay pruebas sólidas que demuestren que las plantas repelen a los mosquitos, y lo más probable es que te pique el mismo número de mosquitos con o sin ellas.

Posiblemente se deba a que las plantas no contienen suficientes sustancias químicas para protegerte. “Estas plantas tienen compuestos que impiden que los insectos se alimenten de ellas, pero no los liberan al aire”, afirma el doctor Joel Coats, distinguido profesor emérito de entomología de la Universidad Estatal de Iowa.

Incluso si nos frotáramos la piel con el aceite de estas plantas, no obtendríamos grandes beneficios. “Estos compuestos volátiles son repelentes si se concentran y se aplican sobre la piel, pero se evaporan rápidamente”, explica la doctora Sarah Moore, entomóloga médica del Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical. (Lee más sobre repelentes naturales).

Cómo mantener los mosquitos alejados

El mejor método para prevenir las picaduras de mosquito y protegerte de las enfermedades transmitidas por vectores es aplicarte repelente de insectos en el cuerpo, dice Coats.

Escoge un producto registrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que haya demostrado prevenir las picaduras de mosquito cuando se aplica sobre la piel. Aunque el deet es seguro si se usa según las instrucciones, si prefieres prescindir de él, Moore dice que los ingredientes activos como la picaridina (que se basa en un compuesto que se encuentra en las plantas de pimienta) y el aceite de eucalipto de limón (que se refina a partir de un aceite derivado de plantas) también pueden funcionar bien. (No todos los productos con estos ingredientes activos son igual de eficaces. Consulta nuestra selección de los mejores repelentes de insectos).

Otra forma segura y económica de evitar que los mosquitos se instalen en tu jardín es hacer algunas modificaciones del espacio exterior. Moore sugiere eliminar el agua estancada donde los mosquitos podrían reproducirse. Por ejemplo, haz agujeros en las macetas para asegurarte de que drenan, asegúrate de que tus canaletas y desagües están limpios y funcionan, e intenta no regar en exceso tus plantas. (Mejor aún, planta un jardín de lluvia).

Poner en marcha unos ventiladores de exterior en el porche podría ser una solución temporal, según Dill. Los mosquitos no vuelan bien, y la brisa extra les dificulta aún más volar y aterrizar. Por eso no sufrimos tantas picaduras en un día ventoso.

Y si bien debes evitar el uso indiscriminado de insecticidas, algunos tipos de trampas para mosquitos pueden ayudar a controlar las plagas de tu jardín.

Por supuesto, no hay nada malo en plantar flores que no atraen a los mosquitos, como caléndulas y crisantemos. Pero recuerda que también tendrás que usar otras estrategias más tradicionales.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.