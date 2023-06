Guatemaltecos enfrentan problemas para votar por un nuevo presidente este domingo en LA

La señora María Cifuentes, migrante guatemalteca en Los Ángeles desde hace 23 años, platicó a La Opinión que quisiera usar su derecho a votar este domingo para elegir desde el extranjero presidente y vicepresidente en su país, pero ha encontrado obstáculos para hacerlo.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala lanzó hace unos 15 días un portal para que los electores en el extranjero vean la ubicación de las casillas donde les toca votar “y a mí me mandaron a San Francisco”, dijo doña María.

Esta es la segunda vez que los guatemaltecos en Estados Unidos pueden votar pero solo en la elección a presidente y vicepresidente, la primera fue en el 2019. La señora Cifuentes pensó que al haber votado antes desde Los Ángeles, sus datos quedarían sin cambios.

“Nadie me ha sabido decir por qué se me asignó una casilla en San Francisco”, explicó la electora, quien esta vez quiere participar en la elección “con la ilusión, con la esperanza de que haya un cambio en mi país; vienen candidatos con promesas de cambios, pero cuando tienen el puesto es muy fácil que olviden sus promesas”.

Dijo que con esa motivación planeaba estar el domingo, día de elecciones, cuando abran el centro de votación en el consulado de Guatemala en Los Ángeles a las 7 de la mañana.

El cambio de casilla a otra ciudad que enfrenta de la señora Cifuentes, sin embargo, refleja un problema extenso en esta elección.

El señor Alfonso Pérez, un dirigente comunitario guatemalteco en Los Ángeles que incluso coordinó la elección presidencial del 2019, encontró que la casilla que le asignaron para este 25 de junio está en el municipio de Retalhuleu en Guatemala, el lugar donde votó por primera vez cuando cuando vivía allá.

Walter Batres, el presidente de la Red Migrante Guatemalteca, dijo a La Opinión que el Tribunal Supremo Electoral dividió en cuatro regiones el territorio estadounidense y hasta hace unas semanas permitía que cada elector votara en cualquiera de los centros de votación de su región, pero de pronto y sin aviso cambiaron.

“Ahora tenemos, por ejemplo, electores que viven en Seattle, donde hay una importante comunidad guatemalteca, que este domingo les toca votar en San Francisco; otros que para votar en Las Vegas tendrían que manejar unas 14 horas y gastar por lo menos $1,000 en gasolina”, comentó Batres.

El dirigente de Los Ángeles ha pedido directamente a personal del Tribunal Supremo Electoral alternativas para los votantes sin obtener respuesta, tampoco ha tenido explicación por los cambios súbitos que impactaron a los electores.

“Lo único que se me ocurre, porque no tengo pruebas, es que las personas que contrataron para actualizar el padrón electoral cometieron muchos errores de dedos y no les importó; por ejemplo, pudieron cambiar dígitos a códigos de zonas postales de electores y no les pareció importante cambiar un numerito, pero para los electores significan enormes distancias”, dijo Bartres.

De acuerdo con un análisis de la Red Migrante Guatemalteca, los electores de ese país en Estados Unidos tienen un gran interés en participar en las elecciones en Guatemala, pero no en comicios a cargos presidenciales o del congreso, sino en la elección de presidentes municipales.

“Pasan los años y nosotros seguimos apegados a nuestros pueblos, a nuestros municipios, nos informamos a menudo qué está pasando en los lugares de los que venimos, y los presidentes municipales hacen sus giras por Estados Unidos para hablar con nosotros porque nos valoran y nos consideran importantes en las soluciones”, dijo el dirigente.

De pronto un presidente municipal de Guatemala visita a sus paisanos en Estados Unidos y con familiaridad les platica que “ya estamos construyendo la escuela, pero nos faltan los baños, qué les parece si ustedes nos ayudan con algo de financiamiento y nosotros nos encargamos”.

También cuentan con los migrantes como en “el caso de alguna ancianita sin familiares que se enfermó y nos piden ayuda, y pues uno pone que los $20, otros $15 y así se junta, y entre todos la ayudamos”.

Uno de cada cinco guatemaltecos ahora vive en Estados Unidos, son unos cuatro millones de migrantes, aunque la cifra oficial es de tres millones pero se basa en cálculos de consulados que no visitan muchos chapines.

Hace una semana hubo una feria guatemalteca en Los Ángeles y la señora Cifuentes habló con los representantes del Tribunal Supremo Electoral, quienes le dijeron que tal vez su cambio de centro de votación se debió a que hizo algún trámite en el consulado de Guatemala en San Francisco.

“Si nunca visito el consulado en Los Ángeles y vivo aquí, mucho menos voy a ir hasta San Francisco”, dijo.

La comunidad guatemalteca más grande en el país radica entre Los Ángeles y la frontera de San Diego, es también la que aporta, junto con la de Nueva York, la mayoría de los cerca de $20,000 millones anuales en remesas, aunque ese es un cálculo oficial con base en transferencias, pero otra parte importante de dinero llega a Guatemala en encomiendas o con los mismos migrantes.

La presidenta de la Junta Electoral del Voto en el Extranjero de la Circunscripción Oeste, Marelis Ortiz, dijo que la principal motivación de los electores guatemaltecos para participar este domingo es “la esperanza de que podamos contribuir a un cambio en Guatemala, no que nos vean solo como fantasmas que enviamos remesas”.

La funcionaria opinó que los obstáculos para el voto este domingo “se debieron a un comité que fue enviado a Estado Unidos en meses pasados para actualizar el padrón electoral y que no supo hacer su trabajo”.

Con todo, Marelis Ortiz piensa que este domingo votarán unos ocho mil guatemaltecos en Los Ángeles; Batres por su parte espera que lleguen solo unos 600 a cada uno de los dos centros de votaciones.

Los centros abren de 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Uno en el consulado general de Guatemala en Los Ángeles y el otro en la esquina de Sunset Boulevard y Vermont en Los Ángeles.