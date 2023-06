10 consejos para protegerte de las tácticas de venta al comprar un auto usado

Consejos de expertos para obtener el coche que deseas al precio correcto

By Jon Linkov

Elegir el coche adecuado para ti y tu presupuesto puede requerir una investigación minuciosa e incluso algunas pruebas de manejo. Después de que hayas reducido las opciones y sepas el modelo que te gustaría ver estacionado en la entrada de tu casa, aún quedan pasos importantes que hacer dentro del proceso.

Estos consejos rápidos pueden ayudarte con la compra, ya sea en un concesionario grande de autos nuevos o en el lote de autos usados de la esquina.

Y antes de comprometerte con cualquier modelo, asegúrate de revisar su página de modelos usados que contiene información y datos en cuanto a pruebas de carretera, confiabilidad, precios y más.

Visita nuestro mercado de autos usados en línea, que incluye nuestras calificaciones exclusivas de confiabilidad, para encontrar opciones de autos usados en tu área.

1. Conoce el valor del vehículo

Debes conocer el valor real del automóvil que estás considerando, independientemente del precio que pide el vendedor. La condición, el número de millas, la antigüedad, el equipo que tienen y la región afectan el valor del vehículo. Los diferentes servicios de guía de precios pueden enumerar indicadores muy variados. Evita darle vueltas a la negociación pidiéndole al concesionario que use una guía específica para determinar el precio del vehículo en venta y el valor de intercambio de tu coche si lo requieres.

2. Anota tus preguntas

Llega con una lista preparada de las preguntas que tengas sobre el vehículo y táchalas o márcalas cuando te las respondan satisfactoriamente. Asegúrate de que todas tus preguntas sean respondidas.

3. No des a conocer tu efectivo

El concesionario no necesita saber nada sobre tus finanzas durante el proceso de negociación. No les digas cuánto puedes pagar por el auto, o intentarán sacarte cada centavo que tengas disponible.

4. Mantén la conversación centrada en el tema

Jamás permitas que un vendedor cambie la dirección de la conversación a otros temas que no se relacionan con la compra del automóvil. Muchas veces, los vendedores intentan evadir preguntas importantes, como el historial y el precio del vehículo, cambiando de tema.

5. No te apresures

Los clientes favoritos de los vendedores son los que parecen tener prisa, ya que suelen ser los que no inspeccionan el coche con cuidado o no negocian el precio. Nunca entres al concesionario cuando estás con prisa, incluso si necesitas un auto de inmediato, se aprovecharán de la situación. Muchos vendedores dicen que no te presionarán, ni te apresurarán a comprar, pero generalmente lo hacen de todos modos. Si sientes que el proceso de compra avanza demasiado rápido, puedes decirle al vendedor que regresarás en otro momento. Si el auto que te interesaba ya no está, recuerda que hay muchos más autos disponibles por ahí.

6. Prepárate para irte

Una vez que hayas encontrado un precio que consideres justo, déjales saber claramente tu oferta, sin decir nada más. Si el vendedor no quiere aceptarla, vete. No debes pagar más de lo que investigaste que es el valor del vehículo. Si te levantas y comienzas a irte, muy posiblemente tendrás un acuerdo con el que te sientas satisfecho antes de llegar a la puerta.

7. Ten cuidado con los servicios complementarios costosos

Los contratos de servicio, el grabado de vidrio, la capa base y los selladores de pintura son servicios complementarios innecesarios que ayudan al concesionario a aumentar sus ganancias. No los compres.

8. Revisa el historial del vehículo

En lugar de confiar en la palabra del vendedor sobre el historial y la condición del vehículo, obtén un informe del historial del vehículo en CarFax o Experian Automotive. Puede alertarte sobre algún posible fraude en el odómetro; revelar daños anteriores por inundaciones, incendios y accidentes; o informarte si alguna vez se ha emitido un título reconstruido o de rescate para el vehículo. Sin embargo, un informe limpio no es garantía de que un vehículo no esconda problemas. También puedes obtener una revisión del número de identificación del vehículo (VIN por sus siglas en inglés) de forma gratuita en la Oficina Nacional contra Fraudes y Robos de Seguros (National Insurance Crime Bureau).

La ley federal no exige que se realicen retiros del mercado en automóviles usados, ni siquiera en coches usados certificados. Así que asegúrate de verificar si existen retiros abiertos ingresando el número de identificación del vehículo (VIN) en safercar.gov. También puedes consultar en ConsumerReports.org/carrecalls. Ya sea que los emita la compañía fabricante de automóviles o los exija el gobierno, los retiros del mercado se establecen para hacerle frente a defectos o problemas relacionados con la seguridad, y las actualizaciones pertinentes deben realizarse de forma oportuna. El trabajo deberá hacerse en un concesionario de automóviles nuevos de esa marca.

9. Visita a un mecánico

Después de hacer una oferta, pero antes de firmar el contrato de compra, lleva el vehículo a un mecánico calificado que realice diagnósticos de autos de manera rutinaria para que lo inspeccione. No permitas que el concesionario te diga que ya inspeccionó el coche por ti. Deduce de tu oferta cualquier reparación que el mecánico encuentre como necesaria.

10. Asegura tu financiamiento

Ve a un banco o a una cooperativa de crédito y obtén la aprobación de un préstamo antes de ir al concesionario. El vendedor puede incluso tratar de superar la tasa de interés que te dieron, lo que funcionará a tu favor.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.