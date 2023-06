David Morrell quiere pelear con David Benavídez y asegura que está listo: “Yo te espero”

Después de que David Benavídez desmintiera que había un acuerdo para enfrentar a David Morrell y prefiriera a Jaime Munguía, el cubano volvió a insistir en que quiere pelear con el Monstruo Mexicano y aseguró que está listo.

En una entrevista con FOX 9 Minneapolis-St Paul, Morrell indicó que el duelo con Benavídez es una gran oportunidad para él y afirmó que “tal vez” el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tiene miedo de enfrentarlo.

“Quiero pelear contra Benavídez, 100%. Mi equipo está listo para la pelea y nosotros estamos listos para él. Estoy muy emocionado por la pelea. Es una gran oportunidad para mí. Creo que noviembre es pelea. Yo te espero. Estoy listo. ¿Quieres pelear? Estoy aquí. No sé, pero estoy listo para Benavídez”, dijo.

“Tal vez”, expresó Morrell cuando se le preguntó si David Benavídez le tiene miedo. “Es una gran oportunidad. Es un gran luchador y un gran nombre. Estoy listo. ¿Quieres pelear? Quiero pelear.“

La semana pasada, el co-promotor Sampson Lewkowicz confirmó a Dan Rafael para Fight Freaks Unite que David Benavídez y David Morrell se enfrentarían en octubre o noviembre en una cartelera de Premier Boxing Champions (PCB), pero el mexoamericano negó tal acuerdo y dijo que no pelearían.

“No hay ninguna pelea acordada con Morrell. Ayer vi que decían que yo ya acordé la pelea, pero es la primera vez que veo eso. No vamos a pelear con Morrell. Ha estado saliendo mucha información diciendo que nosotros acordamos pelear. Yo no he visto nada, yo no me he puesto de acuerdo con nada“, aseguró en una entrevista con Fight Hype.

Tras las declaraciones de Benavídez, Morrell lo llamó cobarde por huir del combate y se autodenominó el verdadero “Monstruo”. Hasta el momento el mexoamericano mostró interés en Jaime Munguía tras no poder negociar una pelea con Canelo Álvarez, quien no respondió a la oferta enviada por Lewkowicz.

David Benavídez viene de vencer a Caleb Plant el pasado mes de marzo y cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés. Por su parte, el campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), David Morrell solo tiene ocho peleas como profesional y las ha ganado todas, siete de ellas por nocaut.

