El fiscal Alvin Bragg va sobre los correos electrónicos de Melania por el caso del dinero secreto de Trump

Ahora es el nombre de Melania el que ha salido a relucir en el caso del dinero que Donald Trump dio la modelo porno Stormy Daniels para mantenerla callada sobre el amorío que mantuvieron en 2016 y que tiene a su cargo el fiscal de Mahattan Alvin Bragg.

Bragg alega que Trump falsificó los registros comerciales de la Organización Trump por lo que enfrenta 34 cargos, de los que el expresidente se declaró inocente, sin embargo, la investigación sigue arrojando nuevos datos.

Fue el reportero de la agencia AP, Michael R. Sisak, quien informó que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan está buscando “correos electrónicos intercambiados entre los empleados de la Organización Trump y la Casa Blanca”, así como “correos electrónicos entre la esposa de Trump, Melania, y Rhona Graff, una empresa de mucho tiempo”

Stephanie Winston Wolkoff, quien en su momento fue asesora principal de Melania Trump y autora del libro de 2020 “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady”, hizo un comentario respecto a lo dicho por la agencia vía Twitter.

“Melania Trump usó varias direcciones de correo electrónico, mensajes de texto para comunicarse conmigo y con otras personas mientras trabajaba en la Casa Blanca y los fiscales quieren verlos”, escribió.

El mensaje de Wolkoff provocó la reacción de cientos de usuarios, muchos de ellos creen que esta no es una buena señal, otros más como Sherrilyn Ifill, expresidenta del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, solo pudo decir “Uh-oh”.

El exabogado de Trump, Michael Cohen, mencionó en su momento que fue él quien pagó a Stormy Daniels $130,000 mil dólares a petición de su exjefe y más tarde le reembolsó el dinero.

La intención del pago era para mantener a Daniels callada sobre el amorío que mantuvieron por un tiempo y así evitar un escándalo, sobre todo, para que Melania no se enterara de que le habían puesto los cuernos.

Cohen fue condenado a tres años de prisión luego de declararse culpable, en particular por haber orquestado el pago a Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford.

Hasta el momento la portavoz de Melania e incluso de Trump se han mantenido callados respecto a esta nueva información, pero se espera que pronto hablen al respecto.

