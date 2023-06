Becky G, bailarina exótica y Gabito Ballesteros hacen arder Youtube en estreno de La Nena

Hace pocos días tanto Becky G como Gabito Ballesteros daban a conocer un pequeño abreboca de la colaboración que hicieron juntos en regional mexicano, La Nena. Donde la cantante de género urbano y pop dejó poco la imaginación con un enterizo de encaje rojo. Becky G en las grabaciones de La Nena. Foto: Lede Company.

Foto: Cortesía

Hoy estrenaron el videoclip del nuevo tema de ambos y literal han hecho explotar YouTube. En el mismo aparece Becky G con unos trajes muy sugerentes y en donde se acerca una silla. Se sienta entonces y una bailarina exótica le hace toda una danza a ella y luego a Gabito Ballesteros.

La Nena es parte de la última producción discográfica de Becky G en la que ella dijo que era un homenaje a sus raíces mexicanas y por eso hacerlo en regional mexicano. Recordemos que hace poco también grabó con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma. Chanel, el tema de ambos, también hizo arder no solo en YouTube, sino las demás plataformas de reproducción musical como iTunes y Spotify.

Becky G le lanza a su ex en La Nena junto a Gabito Ballesteros

Por supuesto, la canción está plagada de sugerentes indirectas y frases lapidarias a alguien que no supo valorar un amor. También de cómo esa mujer segura se sobrepone y continúa adelante. Tal cual como ha hecho la mejor amiga de Karol G, Chiquis Rivera y Natti Natasha.

No es un secreto que la intérprete de Amantes, Mayores, Sin Pijama y MAMIII rompió su compromiso de manera abrupta, después que se viralizaran unos videos y mensajes de texto de su novio, el futbolista del F.C. Dallas Sebastian Lletget. No ofreció detalles de eso a la revista People en Español cuando la entrevistaron para la edición de Los 50 más bellos de este año. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Detalles detrás de la nueva canción de Becky G y Gabito Ballesteros

El tema fue compuesto y producido por Edgar Barrera, el mismo que le hizo todo el disco de regional mexicano a Rebbeca Marie Gomez, como se llama realmente la cantante nacida en Inglewood. El video lo produjo, por WeOwnTheCity y lo dirigió Santiago Lafee. Además, la cantante dirigió toda la parte creativa por primera vez con Daniela Matos. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo)

Becky G está próxima a presentarse en los “Premios Juventud” de Univision. Además, acaba de triunfar como parte de la banda sonora de la última película que dirigió Eva Longoria, Flamin’ Hot y arrancará su gira “Mi Casa, Tu Casa”, a la que no ha dejado de sumarle fechas. Fechas y ciudades de Mi Casa Es Tu Casa Tour de Becky G. Foto: Cortesía/La Bulla PR.

Foto: Cortesía

Sigue leyendo:

– Chiquis Rivera envía mensaje a Becky G desde México y en medio del escándalo de infidelidad

– Becky G luce escote con cuerina y da tremendo discurso en los iHeartRadio Awards 2023

– Rauw Alejandro puso a Becky G a perrear en su concierto en Los Ángeles

– Becky G aparta el dolor y estrena un corrido tumbado con Peso Pluma: “Chanel”