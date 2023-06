‘Estoy feliz’: Imelda Padilla a un paso de ganar elección al Concejo de Los Ángeles

La organizadora comunitaria Imelda Padilla se encuentra a un paso de ganar la elección especial para el Concejo de Los Ángeles por el distrito 6 del Valle de San Fernando, al llevarle la delantera a su oponente Marisa Alcaraz con 13.48 puntos porcentuales.

Un día después de la elección del 27 de junio, adelantaba con el 56.74% de los votos (6,684) contra 43.26% (5,096) de su contrincante Marisa Alcaraz.

Y aunque quedan aproximadamente unas 5,000 boletas por contar, se pronostica que el marcador seguirá favoreciendo a Padilla, quien es muy probable que se alce con el triunfo.

“Estoy increíblemente feliz y me siento muy honrada con los resultados electorales de anoche. Aunque faltan muchas boletas por contar, me siento muy agradecida por el amor, la confianza y el apoyo que he recibido de los votantes en el distrito 6 del Concejo”, dijo.

Reciben a Imelda con muchas muestras de cariño. (Araceli Martínez/La Opinión)

Y agregó que está también profundamente orgullosa de la coalición de líderes comunitarios y electos, sindicatos, y aún con la comunidad de negocios de todos los rincones del distrito 6 y a lo largo de Los Ángeles que se unieron en una visión compartida del valle floreciente que todos quieren ver.

“Estoy contando los días para la próxima actualización del conteo de votos con un renovado sentido de optimismo por nuestras comunidades en el distrito 6 para que podamos trabajar juntos y asegurar que las necesidades de nuestras familias y sus voces sean escuchadas dentro del Ayuntamiento. El trabajo comienza ahora”.

En un ambiente festivo en el restaurante Chiguacle de Sun Valley, un barrio del distrito 6, decenas de seguidores recibieron a Padilla con una lluvia de aplausos, la noche de la elección, el martes 27 de junio.

Imelda Padilla, feliz con los primeros resultados que la favorecen. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿Qué hizo la diferencia?

“Tengo mucho tiempo trabajando en esta área. Mi contrincante puro Ayuntamiento. La gente quiere alguien que conozca sus historias”, dijo Padilla a La Opinión.

Señaló que lo primero que quiere hacer es construir un equipo fuerte y limpiar las calles lo más rápido posible.

“Estoy muy feliz y agradecida con el equipo que me ha ayudado a ponerme en la delantera. Gracias por creer en mí”.

Imelda Padilla con la activista Mayra Todd. (Araceli Martínez/La Opinión)

‘Es una ganadora’

Mayra Todd, una activista que vive en el distrito 6, dijo que siempre vio a Imelda como una ganadora. “En primer lugar habla español y tiene más posibilidad de comunicarse con nuestra comunidad, y ha trabajado mucho”.

Dijo sobre Marisa Alcaraz, que no la conoce a ella ni a su trabajo.

“Dicen que ha hecho mucho por los inmigrantes, pero yo que ando en todas las marchas nunca la vi apoyando a nuestra gente. Por eso, para mí, la mejor para ocupar el puesto que dejó vacante Nury Martínez es Imelda Padilla”.

Imelda Padilla con su madre Gliceria Padilla. (Araceli Martínez/La Opinión)

Festejo familiar

Toda su familia acompañó a Padilla a la fiesta en la noche de la elección.

Su madre Gliceria no podía estar más emocionada.

“Me identifico mucho con ella. Es fuerte, luchadora, valiente. Como se la pintan, brinca. Yo tengo 10 años de viuda y nunca me arredré”, dice.

Y trae a la memoria cuando entre ella y su esposo subieron un refrigerador al departamento donde iba a vivir Imelda en Berkeley cuando comenzó la universidad.

Madre de cinco hijos y abuela de 4 nietos, dice que el mayor consejo que le ha dado a su hija es hablar con la verdad y ser transparente.

“El distrito 6 ocupa mucha ayuda para mejorar su infraestructura. Ella sabe y conoce las necesidades del distrito. Es su gente y su ambiente. Me siento muy orgullosa de Imelda y de todos mis hijos porque han puesto muy en alto el nombre de este país que nos acogió”, dice Gliceria, una inmigrante de Jalisco, México.

Imelda Padilla junto a su madre, hermanos y sobrinos. (Araceli Martinez/La Opinión)

No hay vuelta atrás

El consultor demócrata Mario Beltrán dijo que con base en los resultados que se tienen hasta ahora, ya no hay marcha atrás y es un hecho que Padilla será la concejal por el distrito 6 del Concejo de Los Ángeles.

“El margen de ventaja que lleva Padilla indica que será la ganadora, y los números que están por venir, solo serán a su favor porque son los que votaron al final después del escándalo del concejal Curren Price que afectó a Marisa Alcaraz”.

Agregó que el triunfo de Padilla se ve venir, pero se entiende que no lo anuncie hasta que el conteo sea oficial y no deje lugar a dudas.

El próximo conteo

Este viernes 30 de mayo se dará a conocer el conteo actualizado de votos. La asistencia a las urnas fue del 10.04%.

La ganadora tomará posesión del asiento en el Concejo a mediados de agosto al concluir el receso de los concejales y concluirá en diciembre de 2024, cuando oficialmente se le terminaba su periodo a la exconcejal Nury Martínez, quien se vio forzada a renunciar al cargo en octubre, al verse involucrada en una conversación de corte racista.

Padilla nació en Van Nuys, creció en Sun Valley. Asistió a las escuelas Roscoe Elementary School, Byrd Middle School y Polytechnic High School. Estudió su licenciatura en la Universidad de California en Berkeley, y tiene una maestría en Cal State Northridge.

El distrito 6 comprende los barrios de Van Nuys, Arleta, Lake Balboa, Panorama City, Sun Valley y la parte este de North Hills y North Hollywood.

Padilla terminó en primer lugar en la elección primaria del 4 de abril con el 25.65% de los votos, pero al no alcanzar el 50% de la votación, tuvo que ir a una segunda vuelta con Alcaraz, quien en ese momento quedó en segundo lugar con 21.13% de los sufragios.