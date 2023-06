Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de junio de 2023

Piscis

Cuídate mucho de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Días de muchas oportunidades sobre todo en el ámbito del amor. No te bajes al suelo por nadie ni te dejes menospreciar por nadie. Vienen cambios en los cuales tendrás que empezar a lidiar con personas de tu pasado, no es momento de volver a confiar en quien ya se fue sin motivo. La vida es muy corta para desperdiciar tu tiempo en personas que no valen la pena. Cambios importantes, se vienen para tu vida, ten cuidado de lo que buscas en las personas pues no has dejado bien en claro hacia dónde te diriges. ¡Pisciano, hoy es momento de conectar con tus emociones y tu intuición! Tu sensibilidad estará en su punto más alto, así que escucha lo que tu corazón te dice. Aprovecha para ser compasivo y ayudar a quienes te rodean. Recuerda cuidar de tu bienestar emocional y encontrar momentos de tranquilidad. Disfruta de tu mundo interior y deja que tu creatividad florezca.

Acuario

Muchas oportunidades en el área de los negocios pero si te atontas podrías cometer un grave error al punto de perder gran cantidad de dinero. Deja de pensar que todo el mundo está en tu contra, no es así, ten presente que si las cosas se dan así es porque vienen grandes lecciones las cuales deberás de aprender con los golpes que te da la vida. Dos amores están por llegar a tu vida uno de ellos llegará por el área de una amistad y el otro mediante una red social, el corazón te va indicar qué camino debes elegir. ¡Acuariano, hoy es momento de ser auténtico y revolucionario! Tu mente estará abierta a nuevas ideas y formas de pensar, así que exprésate sin miedo. Aprovecha para luchar por causas sociales y ayudar a los demás. Recuerda mantener un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Disfruta de tu originalidad y no temas destacar.

Capricornio

Ten cuidado con caer en depresiones absurdas que no te van a dejar nada bueno. La vida no es justa para nadie así que no es bueno compararte con las demás personas. Ya deja de pensar en lo que fue y ya no será. Vienen días muy buenos para tu vida pero deberás de aprender a sacarle lo mejor a cada uno de ellos. No permitas que otras personas se metan en lo que es tuyo y solo tú puedes decidir, la última palabra siempre será tuya. ¡Llega el momento de enfocarte en tus metas! Tu determinación estará en su punto más alto, así que trabaja duro y no te rindas. Aprovecha para planificar y organizar tus proyectos. Recuerda encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Disfruta de los logros que vas alcanzando en tu camino.

Sagitario

Es probable que en próximas fechas recibas noticias de personas que significaron mucho para ti. No dejes nada para otra ocasión, recuerda que no sabes si mañana estarás aquí así que vive tus días como si fueran los últimos. Ya no dejes que comentarios negativos te afecten o hagan daño, aprende a que todo eso se te resbale y no constituya un problema, les cala más el que ignores a esas personas a que les des el derecho de réplica. Muchos cambios y cierre de ciclos que te dejarán grandes enseñanzas, recuerda que relación o amistad que tiene que ocultarse no vale la pena continuar o seguir. ¡Sagitariano, hoy es momento de aventura y expansión! Tu espíritu aventurero estará en su máximo esplendor, así que sal y descubre nuevos horizontes. Aprovecha para aprender y ampliar tus conocimientos. Recuerda mantener un enfoque positivo y evitar la dispersión. Disfruta de la libertad y deja que tu optimismo brille.

Escorpión

Días de muchos cambios y desprendimientos, mandarás a freír espárragos a amistades que te han complicado la existencia, no vale la pena dejarlas en tu vida o solo serán piedras más en tu camino. Celos y desconfianzas se visualizan en tu relación en caso de tener una, sino aprendes a confiar en la persona que amas esa relación no va llegar a ningún lado. Si no has concretado una relación analiza qué es lo que estás haciendo mal, te has convertido en una persona algo fría y sin sentimientos ye so se debe a la friega que llevaste en tu pasado, no permitas que personas de tu pasado te sigan afectando tu presente. ¡Es momento de sacar tu poder interior! Tu intensidad estará en aumento, así que úsala sabiamente. Aprovecha para investigar y descubrir nuevas pasiones. Evita caer en el control excesivo y confía en los demás

Libra

Amistad se convertirá en pieza clave en tu vida pues te revelará unos secretos los cuales serás participe. Es importante que no confíes tan pronto en las personas que te rodean o llegan a tu vida pues podrían traicionarte de la peor manera. Vienen días grises y de mucha reflexión, pon en claro tus sentimientos y no te pierdas más en el camino, recuerda que vida solo una, no vale la pena desperdiciarla por atender cuestiones que prácticamente no te dejan ya nada. ¡Hoy es momento de buscar el equilibrio en todo! Aprovecha para tomar decisiones justas y armonizar tus relaciones. Tu encanto estará en su máximo esplendor, así que úsalo para resolver conflictos. Recuerda cuidar de tu paz interior y disfrutar de momentos de tranquilidad.

Virgo

No dejes que nadie robe tu felicidad o tu espacio, eres el responsable de tu vida y nadie tiene derecho a interferir en eso. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Hay momentos en que quisieras regresar al pasado para no cometer esos errores que te han costado muchas lagrimas, debes de saber que gracias a esos errores es que eres la persona que eres, recuerda que todo lo que sucede es por una cuestión y para mejorar algo o aprender de algo. ¡Es momento de poner orden en tu vida! Organiza tus tareas y prioridades para tener claridad. Tu atención a los detalles estará en su punto máximo, así que sácale el jugo al máximo. Evita caer en la autocrítica excesiva y aprende a relajarte. Aprovecha para cuidar de tu salud y bienestar.

Leo

Si tienes ya una relación va mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso bien lejos y bendecir las enseñanzas que te dejaron. Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta no puedes ser tu el que siempre de más que tu pareja. ¡Es tu momento de brillar! La confianza estará de tu lado, así que atrévete a mostrar tu verdadero brillo. Aprovecha para liderar y destacarte en tus actividades. Recuerda ser generoso y reconocer el valor de los demás. Disfruta de los elogios y comparte tu alegría con los demás.

Cancer

No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena mal gastar tu tiempo en quien no lo merece. Muchos cambios en lo laboral y en el amor pero tienes que poner mucha atención pues podrías perder una gran oportunidad. Persona piel clara te va dar la puñalada por la espalda. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación. ¡Es momento de cuidar de ti mismo y de tus seres queridos! Pon atención a tus emociones y dedica tiempo a nutrir tus relaciones. Tu intuición estará aguda, así que confía en tus corazonadas. Evita caer en el pesimismo y busca momentos de felicidad en las pequeñas cosas.

Géminis

Surgirá la duda sobre tus sentimientos pues podrías estar sintiendo algo por dos personas. Familiar se enfermará pero no será nada de gravedad. No permitas que nadie te quite lo que por derecho te corresponde, te vienen grandes pruebas de las cuales saldrás adelante. Te hartarás de una amistad y de sus cosas. Ya no te desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas. Amores del pasado regresan, te darás cuenta que son asunto olvidado. ¡Géminis, hoy es momento de poner en marcha tu ingenio! Tu mente estará activa y llena de ideas brillantes, así que exprésalas. Aprovecha para comunicarte con claridad y resolver cualquier malentendido. Recuerda cuidar tu energía y descansar lo necesario para mantener tu equilibrio.

Tauro

Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanta tontería que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar. Gente tonta te rodea pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón. Cuida mucho tu alimentación pues se te hará bolas el engrudo y subirás de peso. Un viaje se planea. Se cancela evento social. Cuida más tus piernas, podrías sufrir una lección en próximas fechas. ¡Hoy es momento de disfrutar de las cosas simples de la vida! Aprovecha para relajarte y consentirte. Tu determinación estará fuerte, así que no te rindas en tus proyectos. Evita caer en la terquedad y abre tu mente a nuevas ideas. Recuerda que el amor y la amistad son tesoros valiosos, cuídalos.

Aries

Si tienes pareja no temas a decir lo que piensas y sientes pues quedarte callado o callada lo único que ocasiona es una bomba de tiempo. Recibirás una noticia buena en esta semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti. Un mensaje o llamada te alegrará mucho. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. ¡Hoy es tu día! La energía está de tu lado, así que aprovecha para luchar por lo que quieres. Tu confianza estará por las nubes, así que ve tras tus metas sin miedo. Recuerda mantener la calma en situaciones tensas y disfruta de los pequeños momentos de felicidad que te esperan.