Karma negativo: 5 sencillas formas de limpiarlo y revertir sus efectos

Todos los seres humanos cometemos errores, pero no tenemos que ser víctimas de ellos. De acuerdo con la ley kármica, nuestras acciones del pasado generan una energía que regresa a nosotros de la misma manera, y si quieres romper el ciclo kármico porque te arrepientes de un mal pensamiento o comportamiento del pasado, existen formas muy sencillas.

El karma es un tipo de energía neutral que se carga del lado positivo o negativo según nuestros comportamientos. Sin importar el tipo de karma que hayas generado en el pasado, puedes cambiarlo.

Esto significa que si en el pasado hiciste actos bondadosos, pero en el presente haces lo contrario, tu karma positivo se revierte. Lo mismo pasa en sentido contrario, si actuaste de mala manera, pero en el presente te reivindicas, tu mal karma se limpiará.

Con esto en mente, los pasos para revertir tu mal karma, si bien son sencillos, no son una fórmula mágica que funcionará de la noche a la mañana. Se trata de un proceso que deberás adoptar en tu vida diaria para que comience a actuar. De nada sirve intentar limpiar tu karma si no te arrepientes o aprendes de tus errores.

Reflexionar sobre los errores del pasado e identificar el origen del mal karma es el primer paso.

5 formas sencillas de limpiar y revertir el mal karma

1. Escucha los mensajes del universo

Las lecciones del universo están en todos lados, solo tenemos que estar abiertos a recibirlas, así lo explica Tarot.com, sitio que ofrece herramientas astrológicas y espirituales para la autorrealización personal. En un artículo, dijo que debemos ser lo suficiente sabios para aprender a interpretar los mensajes del cosmos. Como ejemplo, puso estar atascados en el tráfico; en lugar de maldecir a todos los demás automovilistas, tratar de analizar el mensaje del universo, quizá debes poner a prueba tu paciencia.

2. Cambia tus hábitos

No hay peor error que caer en los mismos hábitos perjudiciales. Si una rutina o costumbre no te ha traído buenos resultados ¡es hora de cambiarla! Comienza a probar nuevas cosas, si al llegar a la oficina pasas de largo, intenta dar los buenos días. Estas pequeñas acciones pueden cambiar tu destino poderosamente y no cuesta nada hacerlo.

3. Aprende de tus errores

Todos somos seres humanos y cometemos equivocaciones, después de todo nadie es perfecto. La clave que lleva a la realización es reconocer nuestros errores y, sobre todo, aprender de ellos. El primer paso para revertir tu mal karma es encontrar el origen del mismo; cuando lo hagas será más sencillo limpiarlo.

4. Asume tus responsabilidades

No es un paso sencillo, pero es completamente necesario para revertir tu mal karma. Hacernos responsables de nuestras acciones nos permitirá anticipar en el futuro cuáles son las consecuencias. A esto también se le conoce como madurez.

5. Perdona con el corazón

La acción más poderosa que nos lleva a limpiar el karma negativo es perdonar. Cuando lo haces de corazón no solo reviertes el mal karma, generas una energía positiva.

