La Opinión Hoy: Corte Suprema rechaza teoría electoral respaldada por defensores de Trump

La Corte Suprema rechazó la teoría de una reforma electoral que pretendía que legislaturas y tribunales estatales pudieran decidir en procesos electorales federales, dejando en claro que es un proceso de las Cortes Federales.

La estrategia de Legislatura Estatal Independiente era impulsada por los partidarios del expresidente Donald Trump, quien también apoyó la iniciativa.

La opinión escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue aprobada con seis votos a favor contra tres.

“Los tribunales estatales retienen la autoridad para aplicar restricciones constitucionales estatales cuando las legislaturas actúan bajo el poder que les confiere la Cláusula Electoral”, escribió el juez Roberts.

Jesús García, periodista especializado en inmigración, asuntos nacionales y política, ofreció detalles de esta noticia en una nueva emisión del podcast “La Opinión Hoy”.

García habló de un antecedente de este caso y es Moore v. Harper, el cual se dio en 2022 y la mayoría republicana en la Legislatura estatal de Carolina del Norte aprobó un mapa que modificó en forma partidista para asegurar que el Partido Republicano obtuviera la supermayoría de los 14 escaños que le corresponden al estado en el Congreso.

Esa determinación fue desafiada en tribunales bajo el caso Moore v. Harper, el cual llegó a la Corte Suprema, que debía decidir si la Corte Suprema de Carolina del Norte tenía la facultad de anular el mapa mencionado.

Las posiciones eran claras: los defensores del mapa decían se podía aplicar la teoría de “legislaturas estatales independientes”, pero los opositores señalaron que eso desacreditaba de la Constitución de EE.UU.

La decisión del Máximo Tribunal no solamente respondió a favor de los opositores, sino que confirmó que los tribunales federales son los únicos que pueden determinar reformas que tengan impacto en elecciones federales.

Ronda Política: El doble rasero en el Concejo de Los Ángeles

¿Existe preferencia entre concejales dejando el castigo para unos y el camino libre para otros? Araceli Martínez habló sobre ello en “La Opinión Hoy”.

Martínez afirmó que “a diferencia de los otros concejales que fueron separados de sus cargos tan pronto se anunciaron las imputaciones, esta vez nos encontramos con un grupo de concejales, Paul Krekorian, Marqueece Harris-Dawson y Hugo Soto-Martínez muy preocupados por no suspender a Price”.

“Argumentos sobran: Que porque no se tratan de acusaciones federales hechas por el FBI, que porque hay que ser muy meticulosos, que porque tenemos que conocer las experiencias de otras ciudades en estos casos antes de proceder, que porque tenemos que aprender de las lecciones pasadas, que porque no debemos apresurarnos, que la City Charter prohíbe separar del cargo a quien no ha sido condenado”, detalló.

Además, agregó que “el concejal Harris-Dawson ha llegado a decir que se trata de una cacería contra los políticos afroamericanos. Le recordamos que lostres concejales que en fechas recientes han sido suspendidos son: un blanco judío, Mitch Englander; José Huizar, un mexicoamericano; y un afroamericano, Mark Ridley-Thomas”.

