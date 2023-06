Lo que hay que saber sobre los insecticidas para niños

¿Te molestan las picaduras de insectos, pero te preocupan los productos químicos? Te decimos cómo proteger a los niños de garrapatas y mosquitos.

By Catherine Roberts

Rociar a tus hijos con repelentes de insectos fabricados con sustancias químicas que dan miedo puede hacerte dudar. Pero los expertos afirman que los repelentes registrados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), incluidos los que contienen DEET, son poco peligrosos si se utilizan adecuadamente, incluso para los niños.

“Hasta donde sabemos, son eficaces”, afirma la doctora Lisa Asta, portavoz de la Academia Americana de Pediatría de la Universidad de California en San Francisco. “Son seguros cuando se usan según las indicaciones”. Sin embargo, algunas enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas pueden enfermar a los niños (y a los adultos). La enfermedad de Lyme, [conocida también como borreliosis de Lyme], la enfermedad transmitida por garrapatas más frecuente en los Estados Unidos, puede causar fiebre, erupciones cutáneas, dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello y dolor de las articulaciones. Otras enfermedades transmitidas por insectos, como el virus del Nilo Occidental y la fiebre de las Montañas Rocosas, pueden ser mortales.

Entonces, ¿cuáles son las mejores maneras de mantener a los mosquitos y las garrapatas alejados de tus hijos? Con base en las pruebas de repelentes de insectos de Consumer Reports y otras investigaciones, esto es lo que necesitas saber sobre los insecticidas en aerosol más eficaces para los niños.

Reduce las posibilidades de exposición

En primer lugar, un par de medidas que no implican el uso de repelentes pueden ayudar a desalentar el contacto entre los insectos y los niños, así que puedes empezar por aquí.

Por ejemplo, deshazte del agua estancada en el jardín, dice Asta, y retira los recipientes donde pueda acumularse el agua y permitir que los mosquitos se reproduzcan, como cubetas vacías, bañeras para pájaros y neumáticos en desuso. Para que la zona sea menos propicia para las garrapatas, limpia las hojas muertas o la maleza crecida y corta la hierba larga. (Lee más sobre las modificaciones que puedes hacer en tu jardín contra las garrapatas.)

Si vas a estar en una zona donde puede haber muchos mosquitos, haz que los niños lleven camisas de manga y pantalones largos. Si vas a hacer senderismo o a adentrarte en bosques o hierbas altas, asegúrate también de que se metan la camisa por dentro del pantalón, lleven zapatos cerrados y se metan los pantalones por dentro de los calcetines largos para evitas que los piquen las garrapatas.

Se ha demostrado que ducharse y comprobar si hay garrapatas poco después de llegar de zonas boscosas o con muchas garrapatas ayuda a reducir las probabilidades de contraer una enfermedad transmitida por garrapatas.

Elige repelentes seguros y eficaces

En las pruebas de CR, los productos que proporcionan la protección más duradera tienen uno de estos tres ingredientes activos: DEET, aceite de eucalipto de limón (OLE) o picaridina.

Los productos con DEET obtienen la mayoría de nuestras mejores puntuaciones. Las concentraciones del 25% al 30% de DEET proporcionan la protección más confiable y duradera, repeliendo a los mosquitos durante 6 o 7 horas o más, en algunos casos. Dos de cada cuatro aerosoles con un 15% de DEET también obtienen nuestra recomendación.

En cuanto al OLE y la picaridina, el panorama es algo más turbio. En el caso del OLE, cuatro de los ocho insecticidas de nuestras calificaciones que contienen un 30% de OLE obtienen nuestra recomendación, ya que proporcionan protección durante al menos 5 horas. Esto convierte al OLE en el segundo producto con mejores resultados en nuestras pruebas, después del DEET.

En cuanto a la picaridina, recomendamos tres aerosoles con una concentración del 20%, aunque otros no. También recomendamos un producto con un 10% de picaridina. Los productos con picaridina que no se presentan en forma de aerosol, como lociones o toallitas húmedas, no suelen ofrecer resultados impresionantes. Recomendamos utilizar aerosoles con una concentración del 20%.

Los miembros de CR pueden consultar nuestras calificaciones de repelentes de insectos para conocer todos los detalles.

¿Pero qué pasa con la seguridad? Esto es lo que dicen los expertos.

DEET

La seguridad de esta sustancia química, disponible para los consumidores como repelente de insectos desde 1965, se ha estudiado a fondo durante largos años. Sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990, después de que se notificaran algunos problemas de salud (como convulsiones y daños cerebrales) en niños expuestos al DEET, algunos padres empezaron a preocuparse por este ingrediente. Y algunos siguen preocupados.

Sin embargo, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), estos problemas suelen producirse cuando no se siguen las instrucciones de la etiqueta y se utiliza demasiado DEET (PDF). Una extensa revisión de 1998 de la EPA sobre la seguridad del DEET (PDF) estimó que las convulsiones relacionadas con el DEET son extremadamente raras, y es probable que solo se produzcan una de cada 100 millones de usuarios. Y según la actualización de 2017 sobre la toxicidad del DEET (PDF) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el riesgo general de cualquier problema parece ser bastante bajo.

“Para mí, eso lo pone en perspectiva”, afirma el doctor Jerome Goddard, profesor de entomología en la Universidad Estatal de Mississippi, lo que significa que los beneficios de prevenir enfermedades potencialmente mortales transmitidas por estos insectos son mayores que los riesgos, especialmente cuando el DEET se utiliza según las instrucciones.

Los CDC y la EPA (y Consumer Reports) coinciden en que el DEET es seguro para los niños siempre que se sigan las instrucciones de la etiqueta (más información sobre cómo hacerlo más adelante).

Y toma precauciones de sentido común, aconseja Joe Conlon, antiguo entomólogo de la Marina y ex asesor técnico de la Asociación Americana de Control de Mosquitos. “No hay que dejar botellas de este producto cerca de los niños, porque es nocivo si se ingiere”, dice.

Ben’s Tick & Insect Repellent Wipes

3M Ultrathon Insect Repellent8

Picaridina

Según la EPA (PDF), la picaridina, una sustancia química sintética parecida a un compuesto de la pimienta, tiene pocos efectos secundarios conocidos. Pero puede irritar los ojos y la piel. No se ha estudiado tan a fondo como el DEET, pero los expertos en salud suelen considerarlo seguro para los niños.

Sawyer Premium Insect Repellent Pump

Natrapel Tick & Insect Repellent Aerosol

Aceite de eucalipto de limón

Las pruebas sugieren que este ingrediente, una versión sintética de una sustancia química derivada de la planta de eucalipto limón, es seguro para su uso en niños a partir de 3 años. Pero no está aprobado para los niños menores de esa edad. Y ten en cuenta que este ingrediente no es el mismo que el aceite esencial de eucalipto limón, que no está registrado como repelente de insectos por la EPA.

Repel Lemon Eucalyptus Insect Repellent2 Pump

Cutter Lemon Eucalyptus Insect Repellent Aerosol

Productos naturales

Para evitar el uso de productos químicos, puedes inclinarte por productos más naturales, como los que contienen ingredientes como el aceite de limoncillo, aceite de citronela y aceite de menta. En las pruebas de CR, sin embargo, los repelentes con aceites esenciales como ingredientes activos proporcionaron menos horas de protección que los productos más eficaces. Y aunque la EPA considera que estos ingredientes son seguros en general, la agencia no exige que se evalúe la seguridad ni la eficacia de los insecticidas elaborados con ellos.

Usa el insecticida adecuado para los niños

Una vez que hayas elegido un repelente de insectos para tu hijo, toma medidas para maximizar la eficacia y la seguridad:

La Academia Americana de Pediatría aconseja usar repelentes a base de DEET con moderación cuando sea necesario en niños menores de 2 años . Una opción para limitar la cantidad necesaria, según Asta, es cubrir la carriola del bebé con una red en zonas al aire libre con insectos.

Pide a un adulto que aplique el repelente a los niños. En el caso de las fórmulas en aerosol o loción, los adultos deben aplicarse el repelente en las manos y luego frotarlo sobre la piel del niño.

Aplica los repelentes solo sobre la piel expuesta o en la parte exterior de la ropa.

Evita aplicar el repelente en las manos de los niños, ya que podrían llevarse las manos a la boca. No lo apliques sobre cortaduras, heridas o piel irritada, ni cerca de la boca de los niños.

Aplica el repelente en aerosol en una zona abierta para evitar inhalarlo.

Lava el repelente con agua y jabón al final del día, cuando los niños entren en casa, y lava la ropa rociada con repelente antes de volver a ponérsela.

Ten en cuenta que no todas las formulaciones de repelentes (aerosoles, lociones o toallitas) son igualmente eficaces. De las lociones y toallitas que Consumr Reports ha probado, solo aquellas cuyo ingrediente activo es el DEET funcionan lo suficientemente bien como para ganarse nuestra recomendación.

Cuando utilices toallitas para aplicar repelente de insectos a los niños, asegúrate de utilizar suficientes para cubrir toda la piel expuesta con repelente. Busca un brillo claro del líquido en la piel después de pasar la toallita, y evita compartir la misma toallita entre dos personas para obtener la mejor cobertura.

Cómo mantener a las garrapatas fuera de tu jardín

A las garrapatas les encanta el pasto alto y las zonas frescas y húmedas. En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, la experta de Consumer Reports, Catherine Roberts, explica cómo hacer que tu jardín sea menos atractivo para estas plagas.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.