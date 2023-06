Carlos Adyan de Telemundo se casa con su novio Carlos Quintanilla. Se comprometieron en Europa

El conductor Telemundo Carlos Adyan se comprometió con su novio Carlos Quintanilla. Hace un tiempo, quien conduce En Casa con Telemundo nos compartió parte de su relación a través de unas fotografías desde Turquía. De ahí en adelante, ambos se hicieron inseparables y ahora están en un paso de ir al altar. Carlos Adyan. FOTO: Mezcalent.

Foto: Mezcalent

Carlos Adyan, por ser un presentador de en casa con Telemundo, lo invitaron para una cena para hacerle una atención. Él no sabía que ya era una sorpresa de su novio. Fueron a la cita y de ahí comenzó sospechar que algo raro estaba pasando. Había una fotógrafa. Carlos Guillén Quintanilla le había pedido que se vistiera un poco más elegante, a lo que el conductor se negó, pues hacía mucho calor.

Al pasar una vez por el río Siena en París todo era muy obvio y Carlos Adyan de inmediato le preguntó a su compañero “¿Esto es lo que está pasando?” Y él respondió: “Sí, es lo que estás pensando”. Acto seguido sacó los anillos de Tiffany, se arrodilló y le pidió matrimonio. El presentador se casa y la revista People en español tuvo la exclusiva directamente desde Europa.

Cómo se conocieron Carlos Aydan y su novio Carlos Quintanilla

Carlos Quintanilla pertenece entretenimiento hispano. Produce y escribe para varias series de Netflix, Televisa, etc. Una noche una amiga en común las presentó. Intentaron salir hace tres años, pero como el mismo a Carlos Adyan lo describió, no era el momento para que esa relación se diera.

Posteriormente, fue el mismo conductor de En Casa con Telemundo el que le mandó un mensaje diciéndole si creía en las segundas oportunidades. Su novio de inmediato le respondió: “No creo en las segundas oportunidades, pero a ti te la voy a dar”.

De ahí en adelante, el compromiso de ambos por hacer que la relación funcionara fue constante e inmediato, haciendo que se mudaran juntos y comenzaran una vida en pareja. Carlos Adyan los describe como unas personas muy distintas, pero también como unos complementos de vida.

Qué viene después de la boda para Carlos Adyan y su novio, Carlos Quintanilla

Contó que planean hacer la boda rodeados de amigos familiares, mismos que están encantados con la relación de ambos y muy felices por la noticia del compromiso. También planea agrandar la familia y tener hijos.

“Ese es el próximo paso, una de esas cosas que he querido es adoptar un hijo y otro por subrogación. Quiero eso y Carlos también; queremos uno adoptado y uno con nuestros genes”, agregó la estrella de la televisión hispana. View this post on Instagram A post shared by Carlos Quintanilla S (@carlosquintanillas)

A Carlos Adyan no le importa el qué dirán

Si hay alguien que es bastante frontal, al menos lo que muestra en televisión, se llama Carlos Adyan. Así como lo hacen su carrera, también lo hacen su vida personal. En la entrevista con People en Español confesó que muchas de sus amistades les preocupó en su momento el hecho de qué hiciera pública su relación con Carlos Quintanilla. Algunos le plantearon la idea de que podían rechazarlo por dejar ver su homosexualidad. Sin embargo, el dominicano lo tiene muy claro.

Habrá que esperar que se dé esta boda, que estamos seguros, de que será de las más alegres y divertidas. Planean hacerlo en mayo del 2024.

