Excampeón mundial dice que Canelo Álvarez elige peleas contra rivales que puede vencer

Joe Smith Jr., excampeón de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), dijo que Saúl ‘Canelo’ Álvarez está eligiendo pelear con rivales que sabe que puede vencer en esta etapa de su carrera.

En una entrevista con Fight Hype, Smith Jr. reconoció que Canelo Álvarez es uno de los mejores peleadores y, aunque le parece que la pelea contra Jermall Charlo es buena, comentó que le gustaría que le diera la revancha a Dmitry Bivol o se enfrentara a David Benavídez.

“No, no lo creo. Está eligiendo sus peleas, peleando contra personas a las que cree que puede vencer. Sí, definitivamente. Luchó contra todos y es uno de los mejores peleadores. Creo que debería darle a Bivol su revancha. La pelea de la que se está hablando ahora (Canelo vs. Jermall Charlo) parece una buena pelea, pero me gustaría verlo pelear contra Benavídez”, dijo.

Aunque muchos quieren verlo enfrentarse a Dmitry Bivol o David Benavídez, el mexicano ha optado por oponentes como John Ryder o el mismo Jermall Charlo, que a pesar de ser campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mantenerse invicto en el deporte, viene de dos años de inactividad lo que podría darle una pequeña ventaja al tapatío.

Este tipo de elecciones ha generado críticas contra Canelo Álvarez por parte de muchas de las personalidades del boxeo y parte de los fanáticos que quieren que el campeón indiscutido de peso supermediano realice combates contra peleadores que representen un gran reto para él o amenacen su reinado.

Cabe destacar que Canelo Álvarez firmó un acuerdo de tres peleas con Premier Boxing Champions (PBC) y subirá posiblemente al ring contra Jermall Charlo en septiembre, oponente que no pelea desde junio de 2021 debido una lesión en la espalda y problemas de salud mental.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano y posee récord de 58 victorias (39 por la vía rápida) y dos derrotas.

