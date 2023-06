Por qué bendecir tu dinero atrae la abundancia: cómo hacerlo con los ángeles

El acto de agradecer el dinero que llega a tus manos o cuenta bancaria y bendecirlo con los ángeles envía un poderoso mensaje al universo, indirectamente, reconocemos que se empleará para hacer el bien o se convertirá en algo positivo para ti y tu familia.

No es sencillo ganar recursos para pagar las cuentas y satisfacer nuestras necesidades, todos debemos hacer sacrificios y esforzarnos, por eso no es negativo trabajar con la idea de ser prósperos en lo material, siempre y cuando la actividad a desempeñar sea honesta y sirva para hacer un bien a la humanidad.

Al final el mundo funciona de esa manera, los que más trabajan, más recursos ganan, eso lo saben los ángeles, sin embargo, la clave se encuentra en equilibrar nuestro mundo material con el espiritual y familiar.

Nuestros actos son los que definen la energía que proyectamos al universo, por eso cuando bendecimos el dinero y agradecemos cada centavo bien ganado es una manera espiritual de atraer más abundancia porque nos estamos alineando con la energía de la riqueza.

¿Cómo bendecir tu dinero con la ayuda de los ángeles?

Existen diversas formas de bendecir tu dinero, por ejemplo, agradecer al cielo cada que recibes un pago por tus servicios, recitar una plegaria dedicada a los ángeles al final de tu jornada laboral y dar gracias por tener un trabajo honesto que te permita brindarle a tu familia y a ti una vida digna.

Agradecer los bienes que adquieres con tu dinero es una manera de atraer más abundancia.

Si no sabes qué oración rezar o qué decir para bendecir tu dinero puedes ayudarte de los decretos angelicales. El sitio Digeon.net, dedicado a transmitir mensajes espirituales con base en la angelología, recomendó algunos decretos en un interesante artículo.

Explicó que para activar el poder de estar oraciones deberás repetirlas 21 días seguidos. Puedes elegir las que mejor se acomoden a ti, usa tu intuición para escoger la que más llene tu corazón y cumpla tus expectativas. A continuación, elegimos algunos decretos para que puedas usarlos en tus bendiciones al dinero.

“Bendigo el dinero que ha entrado a mi vida y entra en este momento”.

“Bendigo y agradezco porque este dinero me corresponde y lo emplearé de buena forma”.

“El dinero que llega a mi vida se conecta desde el bien y hacia el bien”.

“El dinero me bendice y yo lo bendigo a él, me ama y yo lo amo a él. Soy magnético para el dinero, siempre llega a mí esté donde esté”.

“Agradezco este dinero y se multiplica a través de mí”.

“Reconozco el valor del dinero y el bien que me hace”.

“Agradezco el dinero porque me permite tener una vida cómoda”.

“Bendigo la fortuna y la riqueza y las atraigo hacia mi con amor”.

“Bendigo la abundancia infinita del universo, bendigo la economía global y mi economía individual”.

Recuerda que los decretos son frases positivas que funcionan a través de la repetición, es decir, trabajan con nuestra mente y energía espiritual para sintonizarla con los deseos que enviamos al universo.

