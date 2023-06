Yailin ‘La Más Viral’ asegura que se prepara para presentarse sola en el United Palace 

Yailin ‘La Más Viral’ fue muy criticada por el show que dio el pasado fin de semana en ‘Mujeres del Movimiento’ en el United Palace en Nueva York. Ahora la dominicana ha expresado su deseo de presentarse en solitario en el lugar, una vez esté preparada.

Durante su visita al set de ‘El Gordo y La Flaca” en Miami, la artista de 20 años estuvo acompañada del rapero Tekashi 6ix9ine y fue consultada por Lili Estefan y Raúl de Molina sobre lo ocurrido en su show.

“Me voy a preparar. Todo es parte de un proceso y no todo el mundo nace sabiendo. Me estoy preparando, ya sabes,” respondió la intérprete de ‘Solo Tú Y Yo’.

Tekashi, con quien se ha especulado que tiene una relación amorosa y colaboró en el tema ‘Pa’ ti’, se mostró completamente en defensa de Yailin. “Esto es nuevo para ella. Aún no tiene ni 21 años. Nadie se sube al escenario y lo hace perfecto desde el principio”, expresó el estadounidense dejando en entrever el aprecio que le tiene a la dominicana.

Asimismo, la intérprete de ‘Narcisista’ expresó su agradecimiento por poder cumplir con sus fanáticos. “Me sentí feliz porque fui a cumplir, no iba por obligación. Me otorgaron la visa ese mismo día, ensayé ese mismo día. Hace tres meses que di a luz y no me subía a un escenario desde hace seis meses, entiendes. Lo hice solo para complacer a mi público y a los fanáticos que fueron por mí. Para mí, lo hice bien”.

Para reivindicarse con ella misma y sus seguidores, aseguró que en 2024 estará lista para presentarse en solitario en el imponente lugar donde resultó criticada por su inexperiencia.

“Yo haré United otra vez en febrero (2024). Yo estoy ready para hacerlo yo sola”, afirmó la cantante a ‘Rauli’ y ‘Lili’.

¿Qué hizo Yailin en ‘Mujeres del Movimiento’?

En el evento la artista urbana se presentó sin cantar en vivo, con poco dominio del escenario porque tuvo solo horas para ensayar y con un vestuario que al parecer le molestó porque se terminó quitando los zapatos y realizando su presentación descalza.

La Insuperable, Chelsy, La Perversa, Melymel, Lis Mar y Queen Parker fueron las otras cantantes que se ofrecieron shows en el lugar al que muchos asistieron para ver a Yailin, quien era la más esperada de la noche según comentaron algunas de sus fans que criticaron el show y hasta su equipo de trabajo.

