En leggins y crop top, Ninel Conde en enseña cómo realizar su rutina favorita de abdominales

Ninel Conde elevó la temperatura en redes sociales con una publicación muy fitness. La actriz y cantante que por años se ha preocupado por mantener una figura escultural, compartió un video realizando una de sus rutinas preferidas para su abdomen.

Conde a sus 46 años constantemente comparte publicaciones presumiendo en definido cuerpazo que se gasta. Esta vez decidió publicar en Instagram cómo entrena en el gimnasio para conservar sus cuadritos.

Vestida con unos leggins y un top de hacer ejercicio en color blanco, el ‘Bombón Asesino’ se mostró sobre un tapete realizando los diferentes ejercicios abdominales.

“Me han pedido mucho mis rutinas y sobre todo las de abdomen! Aquí les dejo una de mis favoritas que no necesitas más que tu propio peso y si lo haces correctamente sentirás el efecto!”, comenzó diciendo en el texto con el que acompañó su clip.

Ninel dejó también muy claro en su mensaje que no solo se trata de hacer esos ejercicios para tener unos abdomen plano y definido, pues a su criterio todo va en conjunto con una buena alimentación.

“Aunque no hay ejercicio para quemar grasa localizada; si fortaleces los músculos del abdomen tendrás más fuerza para realizar tu rutina de otras partes del cuerpo. Recuerda que los ABS se fabrican en la cocina con una alimentación que te permita entrar en un déficit calórico”, agregó a su texto.

Asimismo, consultó a sus fans si les gustaría ver más publicaciones de ese estilo y los motivó a atreverse a tener un cuerpo saludable con el lema: “Si yo puedo… ¡Tú puedes!”.

“Hola, feliz día viernes y un excelente fin de semana. Hermosa muñeca Barbie, estás en tus rutinas de ejercicios para mantener tu abdomen bien definido al igual que tus grandes y bellos atributos”; “Hermosa, me encanta tu belleza”; “Guapisima Ninel exitos en tu planes desde siempre contigo”; “Claro, Ninel. Te admiro muchísimo, sería de mucha ayuda tus conocimientos para lograr mantenerse. Obvio no igual que tú, pero si nos ayudas”; “Qué bien haciendo ejercicio” y “solo haces ejercicio unos minutos para subir videos a las redes jajaja, pero todos sabemos que son ABS de cirugía no nos quieras engañar”, se logra leer en la publicación que compartió la tarde de este viernes 30 de junio.

