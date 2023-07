Presentan Defensoría Electoral para mexicanos residentes en Los Ángeles

Desde enero, los mexicanos en el exterior cuentan con la Defensoría Pública Electoral, un nuevo instrumento para reportar cualquier irregularidad que tenga que ver con sus derechos políticos-electorales que puedan presentarse a la hora de tramitar su credencial de elector o de votar, entre otros temas relacionados.

“La Defensoría Pública Electoral fue creada por el tribunal electoral, pero es un órgano independiente que desde enero de este año lleva la defensa de los migrantes mexicanos, residentes fuera de México”, dijo la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis en una entrevista con La Opinión antes de comenzar una reunión con migrantes mexicanos en Los Ángeles.

Recordó que esta Defensoría antes era reservada para personas indígenas, pero ya se amplió.

“La Defensoría Electoral es gratuita y profesional, y lleva los casos de credenciales de elector, y también acciones afirmativas como la de tener curules en los congresos locales o en la Cámara de Diputados de México”.

Dijo que además de dar a conocer la Defensoría Pública Electoral, vinieron a Los Ángeles para presentar los criterios que ha tomado el tribunal electoral para crear la diputación federal migrante.

magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis. (Araceli Martínez/La Opinión)

“Ya hay 11 diputados migrantes. También se logró ordenar que se hiciera el voto presencial en los consulados, vinculando a la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la posibilidad de que puedan impugnar la ausencia de diputaciones migrantes en las entidades federativas”.

La magistrada Otálora Malassis estuvo en Los Ángeles junto con la doctora Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón y la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala para informar sobre lo que hace la Defensoría Pública Electoral y los servicios que brinda.

“Ya fuimos a Nueva York, Chicago y nos faltan San Diego y Dallas, y algunos lugares de Canadá”, dijo la magistrada Otálora Malassis.

En una reunión con migrantes en la Casa Jalisco de Los Ángeles, los funcionarios electorales dieron información sobre cómo tramitar la firma electrónica para acceder a los juicios en línea, y cómo comunicarse con la Defensoría Pública a través de llamadas y correo electrónico en la propia página web.

“Estamos viendo una posibilidad de firmar un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores para remitir las demandas en papel; y modificar un acuerdo del tribunal, para que las asociaciones de migrantes puedan obtener la firma electrónica y presentar y acudir a defender derechos de migrantes”.

La magistrada dijo que por ahora entre los temas que los migrantes han mostrado interés por impugnar, destacan el hecho de tener que activar la credencial de elector e inscribirse en cada proceso electoral.

“También se ha hablado que quieren impugnar a quienes tienen como representantes en la Cámara de Diputados porque – nos dicen – que no les contestan”.

la doctora Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral. (Araceli Martinez/La Opinión)

Grupos vulnerables o en desventaja

La doctora López Santiago precisó que desde 2016, se creó la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, pero se reformó el año pasado para incluir a 9 grupos históricamente discriminados o en desventaja como son los mexicanos en el exterior, niñas, niños, adolescentes, afromexicanos, adultos mayores, mujeres, juventudes, personas en prisión preventiva, diversidad sexual, y cualquiera que justifica la necesidad del servicio cuando se vulnere un derecho político electoral.

“No atendemos los delitos sino irregularidades, por ejemplo como cuando el INE no les quiere dar su credencial de elector; o llegan y no pueden votar; o cuando quieren ser candidatos y nos los dejan los partidos”, dijo.

También explicó que aplica para cuando quieren pedir acciones afirmativas; es decir, medidas compensatorias que no están en la norma.

“Las autoridades administrativas jurisdiccionales han creado esos mecanismos para que los grupos históricamente discriminados puedan participar”.

Mencionó que otro ejemplo de acción afirmativa es que los mexicanos residentes en el extranjero tienen diputaciones migrantes.

“Es una acción afirmativa porque no está en la ley pero a través de una sentencia se garantizó su participación y ya tenemos a 11 diputaciones migrantes representadas por residentes de Estados Unidos”.

La doctora López Santiago dijo a los mexicanos en el exterior que si sienten que algún derecho electoral está siendo vulnerado acudan a la Defensoría Electoral.

“Nuestros servicios son totalmente gratuitos, brindamos orientación, asesoría, representación jurídica y mediación”.

Por WhatsApp los pueden localizar en el 55-1451-2575; mandar correo electrónico a defensoria@te.gob.mx; llamar al 800-008-3753. También los encuentran en la página web tribunalelectoral.gob.mx.

Claudia Zavala, consejera del INE. (Araceli Martínez/La Opinión)

La credencial de elector

La consejera del INE, Claudia Zavala recordó que la credencial de elector abre todas las puertas del ejercicio electoral incluida la Defensoría Electoral para la defensa de los derechos a través del tribunal electoral.

“Para tener la firma electrónica para los juicios en línea, es necesario que tengan la credencial de elector”, dijo.

Y precisó que trabajan desde el INE para facilitar el derecho del voto y ser votado, y otros derechos como ser parte de las mesas directivas en las casillas, ser observador electoral, y en la capacitación de los derechos y cómo exigirlos.

“En 2014 ya se consiguió el derecho a credencializarse desde el exterior, y desde los consulados pueden solicitar su credencial de elector para que puedan votar”.

Dijo que hoy en día, trabajan para agilizar los trámites, los tiempos para la entrega de la credencial; y los mexicanos en el extranjero ya tienen las modalidades de voto, vía postal, remota por Internet y ahora la presencial.

“En este momento hay entregadas en Estados Unidos, más de un millón 370 mil credenciales más las que se acumulen”.

La consejera invitó a los mexicanos que radican en el exterior a apoderarse de sus derechos; y dijo que “si tienen un planteamiento para ampliar estos derechos, no duden en acudir a la Defensoría Pública Electoral”.