Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de julio de 2023

ARIES

Man@, hoy la salud está de tu lado. Eres una guerrera que no se raja fácilmente. En el trabajo, usa esa energía de perra rabiosa para enfrentar los retos. ¡Metele duro y verás cómo conquista el día! Te viene una noticia laboral. Algunas veces te caes, pero sabes levantarte con más fuerza. Momento de tomar decisiones muy importantes en tu vida. Si tienes pareja problemas sin importancia se aproximan, no hagas una tormenta en un vaso de agua o podrías regarla bien feo. Problemas con un familiar cercano debido a la diversidad de opiniones. En el trabajo, saca tu terquedad y enfócate en tus metas. ¡No hay obstáculo que te detenga! La llegada de dinerito extra o la consolidación de un negocio aparecerán en fechas muy próximas. Es momento de seguir tu camino en las cuestiones de los negocios y dineros, hay personas que les molesta tu vibra y que buscarán la manera de dañarte de muchas maneras, no necesitas de nadie, solo te necesitas a ti para construir tu propio imperio.

TAURO

Herman@, hoy necesitas cuidar de tu salud como una buena guerrera. No te descuides, come bien y haz ejercicio. Siempre de frente y enfrentando lo que viene. Cuídate de tus articulaciones y bájales a los niveles de azúcar, grasa y harina pues podrías subir mucho de peso en estas fechas. Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Es posible que un chisme sobre una persona del pasado te llegue, no tiene porqué afectar ya es punto y aparte. No temas a cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida. Algunas veces sueles esperar mucho de los demás y ese es el problema por el cual te decepcionas. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicar con tus malas vibras y enojos. Posibilidad de cambio de residencia. Una nueva amistad se aproxima te hará entender muchas cosas. Trata de buscar el equilibrio en todo, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día.

GÉMINIS

Mi querido Géminis, hoy tu salud puede estar un poco revuelta, pero no te preocupes, tú eres adaptable. En el trabajo, aprovecha tu versatilidad y no te aburras fácilmente. ¡Mantén tu mente activa y verás los resultados! Entrarás en un ciclo muy bueno con toda la actitud, recuerda que estás en una semana muy perra en la cual vienen grandes cambios, no desconfíes de tu capacidad de cumplir tus sueños y metas, vienen días cargados de cosas positivas, muchos planes se concretan y en lo laboral excelente plano. No seas tan celoso o celosa que te haya ido mal en el pasado no significa que volverá a pasar. Si estás soltero o soltera ten en cuenta que en el amor hay que aprender que hay prioridades en tu vida y en este momento esa prioridad deberá de ser tu crecimiento profesional y económico y no el de tener a tu lado una pareja. Abrirás los ojos y mandarás bien lejos a esas personas que te jugaron chueco, traes mucha suerte en juegos de azar y se aproxima viaje. Date la oportunidad de renovarte y de cambiar todo eso que no te agrada de ti, busca solucionar tus problemas existenciales y date cuenta que la felicidad radica en ti y no en las demás personas.

CÁNCER

Hermos@ entras a tu mejor mes, hoy necesitas cuidar tus emociones como un verdadero guerrero. No dejes que te afecten los chismes y mantén tu equilibrio interior para que las cosas no se te salgan de control de ninguna manera. En el trabajo, confía en tu intuición y usa tu sensibilidad para conectar con los demás. ¡Tú tienes el poder de crear un ambiente armonioso! Noticia inesperada laboral. Cambio de planes de última hora que tiene que ver con un proyecto que estabas esperando desde hace algún tiempo. Si tienes pareja y tienes dudas sobre el amor de tu pareja, ¿qué haces ahí? Ve y busca donde te sientas pleno y satisfecho. Trata de llevar una vida más plena y feliz y disfrutar todo lo que llegue a tu vida así sean triunfos o fracasos pues de todo obtendrás algo bueno. Podrías perder muchas cosas por tu mala cabeza, si no piensas antes de hablar la vas a regar y bien feo. Viene una salida de la ciudad y la posibilidad de hasta cambiar de residencia. Nuevos amores en puerta, es posible que te llegue la persona que tanto has esperado en estos días sin embargo habrá muchos problemas y situaciones que podrían alejarlos, debes aprender a controlar tu carácter pues es muy cambiante y bipolar y en algunas ocasiones ni tú te aguantas.

LEO

Chul@, hoy la salud está radiante como tu brillo propio. Luce tu melena y cuídate para que sigas siendo el centro de atención y la queso. En el trabajo, aprovecha tu carisma y liderazgo para destacarte. ¡El éxito te sigue como un cachorro!Recuerda que la vida se hizo para ser feliz y disfrutar hasta nuestros errores y aciertos, algunas veces te quejas de cosas insignificantes y no te das cuenta de que los pequeños detalles son los que te hacen feliz a ti y a los que te rodean, vive intensamente y no te quedes con ganas de nada pues la vida tarde o temprano cobrará factura. Es momento de amarte lo suficiente al punto de no permitir que nadie te lastime o te haga sentir menos. Cambios laborales se aproximan. Andarás confundido en el corazón por cierta persona que apareció en tu vida, aprende a disfrutar a esas personas el tiempo que tengan que durar, no te claves y deja que la vida decida si lo pone o no en tu camino. Cuida mucho la cuestión de los dineros, no permitas que tus gastos se salgan de control porque a mediados de julio podrías verla dura y no será la riata.

VIRGO

Perris Virgo, hoy la salud puede ser tu punto débil, pero no te preocupes, tú eres un guerrer@ imparable. En el trabajo, enfócate en los detalles y muestra tu disciplina. ¡Eres una máquina de productividad! Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos. Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. No descuides tu salud y trata de descansar más. Un embarazo en amistad te pondrá feliz y la llegada de un dinero extra en próximas fechas. Trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas el piso por nadie y date tu lugar. Hay momentos en los cuales desearás regresar al pasado para volver a sentir esa alegría que quizás hoy en día ya no está, agradece los bellos momentos y sigue tu camino, sal de la rutina y busca la manera de satisfacerte en todos los sentidos sin necesidad de dar explicaciones a nadie.

LIBRA

Precios@, hoy necesitas encontrar el equilibrio en tu salud. No te excedas ni te descuides, encuentra el punto medio. En el trabajo, usa tu palabra y habilidades sociales para mantener la armonía y evitar peleas y discusiones. ¡Eres la reina o el rey de la conciliación! Expareja te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con él o ella. Deja de pensar tantas cosas a la hora de ir a dormir, disfruta tu presente y el futuro déjaselo a Dios que él se encargará de él. Hay oportunidad de negocio de ventas o de algo que tiene que ver con alimentos, se augura mucho éxito y mejoras económicas. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente, podrían crear conflicto. Es momento de iniciar de cero y mostrarle al mundo, pero sobre todo a ti quién eres y lo que puedes lograr. Tienes el poder para consolidar tus sueños y mostrarles a quienes no creyeron en ti de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar. Vienen días en los cuales estarás algo melancólico al recordar cierta situación que te rompió el corazón y que no has podido superar del todo.

ESCORPION

Guerrer@, hoy tu salud está fuerte como un tiburón. No temas enfrentar tus miedos y regenerarte. En el trabajo, muestra tu pasión y determinación para lograr tus metas. ¡Eres una fuerza imparable! No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo. Termino una semana muy intensa sin embargo estos días estarás algo lastimado o lastimada de tu corazón, cada día te cuesta creer más en quienes te rodean y no es para menos han hecho contigo lo que quieren, sin embargo, tienes una fuerza muy grande de ti que en cualquier momento saldrá para mostrarle al mundo de qué estás hecho o hecho y la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial. Si tienes una relación ten cuidado con andar prendiendo el boiler con otras personas. Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora.

SAGITARIO

Aventurer@ Sagitario, hoy la salud te acompaña en tus travesías. Aprovecha tu energía para explorar y mantener tu vitalidad. En el trabajo, muestra tu entusiasmo y confía en tus ideas. ¡Eres una fuente inagotable de inspiración! Perderás una amistad por malentendidos y un familiar lejano se acercará más a la familia, ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión. Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje. Aprende a valorar quién eres, no te dejes caer ni vencer por nadie, entras en una etapa muy perra llena de altibajos, días andarás que no te calienta ni el sol y otros días serás una perita en dulce con todo el mundo, ten cuidado con las oportunidades que llegarán en estos días pues por pensar mucho podrías quedarte como el perro de las dos tortas si ninguna.

CAPRICORNIO

Capricornio, hoy necesitas cuidar de tu salud como una verdadera guerrera. No te olvides de descansar y encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. En el ámbito laboral, demuestra tu disciplina y enfoque para alcanzar tus metas. ¡Eres la reina y el rey de la productividad! Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y da dolores de cabeza, eres muy de que te gusta que te traten mal. Es posible que llegue una oportunidad de cambio laboral, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, agarrar el toro por los cuernos y haz lo que te dicte tu corazón. Cambio de planes de última hora, te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma, pero saldrá adelante. No permitas que te manipulen ni hagan de ti un títere, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores.

ACUARIO

Acuario, hoy tu salud está en modo innovación. Busca nuevas formas de cuidarte y no temas ser diferente. En el trabajo, saca tu originalidad y desconecta con ideas revolucionarias. No te conformes con lo convencional, ve más allá y deja tu huella en el mundo. ¡Eres un genio creativo! Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de la cara y comenzarás a tratarlos como se merecen. Ten cuidado con una traición con persona del trabajo o amistad, hay días en que deseas irte lejos y no saber nada más de dónde vives, ten paciencia y enfrenta tus problemas que en poco tiempo comprenderás el porqué de muchas cosas. Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves. Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que lo único que cae del cielo es la lluvia, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse.

PISCIS

Herman@ Piscis, hoy tu salud necesita un poco de atención. Cuida tu bienestar emocional y encuentra momentos de paz y tranquilidad. En el trabajo, aprovecha tu intuición y creatividad para destacar. ¡Eres una sirena llena de talento! Las fases lunares te crearán un ambiente algo complicado sentimentalmente, debes comenzar a depurar y soltar todo eso que vienes cargando desde hace tiempo y que te apachurra tu corazón, has pasado por muchas situaciones dolorosas y has estado a punto de estallar, pero te has sabido controlar, es necesario ir drenando poco a poco para sentir más ligero tu viaje. Hay personas que están contigo, pero solo es por interés, eres una buena persona y das sin medida sin esperar nada de nadie y ahí las personas se aprovechan y cuando ya no les sirves solo te desechan y ahí quedas hundido en el dolor. Debes sacar fuerzas de donde no las hay para comenzar a luchar por tus sueños y metas sin importar lo que el mundo diga, eres un ser único y especial, no hay dos como tú y eso debe de hacerte sentir especial. Próximamente vendrá un encuentro con tu pasado que no esperabas, pero no será nada significativo, sabrás darle vuelta a la página porque aunque seas demasiado sensible ante el mundo por dentro puedes ser el mismo demonio en persona. Estás despertando de eso no hay duda y debido a eso muchas personas comenzarán a ver su suerte porque no sabes esperar el karma, te gusta hacer el trabajo sucio y sabes perfectamente como.