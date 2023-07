Cristian Castro es tundido por abusar de los filtros de Instagram como su mamá, Verónica Castro

A diversos artistas del mundo del entretenimiento se los han acabado en redes sociales por abusar de los filtros, como en su momento fue el caso de la gran Verónica Castro. Quien, a pesar de ya ser considerada de la tercera edad, no quiere verse de la edad que tiene sino mucho más joven, lo mismo que estaría pasando con su hijo Cristian Castro.

El cual ya aprendió las “mañas” de su famosa madre de abusar de los filtros de diversas aplicaciones para verse mucho más joven y estilizado en cada foto que se toma. Y su más reciente postal sería la prueba.

Pues el intérprete de “Está lloviendo estrellas” desató las críticas después de que subiera a su cuenta de Instagram una fotografía en la que casi casi se le ve irreconocible.

Sí, así como lo leen. El hijo mayor de Verónica Castro luce mucho más joven de la edad que realmente tiene.

Y sus millones de seguidores en redes se percataron de inmediato que tenía un filtro su publicación. Por lo que ni tarde ni perezosos dudaron en exhibirlo.

Resulta que el hijo de la conductora mexicana Verónica Castro y del fallecido comediante, Manuel “Loco” Valdés, demostró que luce mejor que nunca a sus 48 años de edad, pero los internautas aseguraron que es gracias a los filtros que utilizó.

En dicha postal se le puede ver al cantante de “Nunca voy a Olvidarte” se encuentra en compañía de Yanina y Diego Latorre, sin embargo, lo que más llamó la atención fue la apariencia que lució el cantante ya que luce mucho más joven y sin una sola arruga.

De inmediato los fans le pidieron que no lo hiciera y que aceptara la edad que tiene, pues aseguran que no se ve natural. Y no tendría por qué aparentar. Pero otros fans aseguran que se ha convertido en una víctima más de los filtros para lucir mucho más joven y mejor.

Cristian Castro le aprendió bien las mañas a La Vero!

Un filtro más y purifica toda el agua del océano. 😱😱😱 pic.twitter.com/jbsbsLUJ4r — El Chismecito (@elchicocriticon) July 4, 2023

Y de ahí muchos reavivaron la polémica que desató hace unos meses la madre del cantante, Verónica Castro, quien en más de una ocasión abusó de los filtros para fingir que tiene menor edad de la que dice tener.

Algo de lo que la señalaron por no verse natural y al igual que su hijo, aparentar algo que no son. Por lo que les pidieron a ambos que dejaran de abusar de estos filtros.

“Cristian Castro le aprendió bien las mañas a la Vero”, se lee en uno de los comentarios.

Ante su nueva aparición en redes sociales, los fans le aconsejaron a Cristian Castro que no utilice tanto los filtros pues luce irreconocible y se convierte en objetos de burlas. Otros le dijeron que no haga casos a los distintos comentarios que surgen en redes sociales.

