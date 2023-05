La Bebeshita confesó que recibió una atrevida propuesta de Cristian Castro

Cristian Castro está bajo los reflectores de nuevo, después de las candentes declaraciones de la famosa Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como “La Bebeshita”.

Quien causó furor en redes sociales pues dio a conocer una propuesta bastante atrevida que le habría hecho el hijo de Verónica Castro según ella.

Pues la exconductora de “Venga la Alegría” confesó que está dispuesta a aceptar la propuesta del hijo de Verónica Castro, además, reveló si se siente atraída por el también cantante.

Fue durante una charla con la revista mexicana TVyNovelas, donde “La Bebeshita” no se contuvo y dio a conocer que Cristian Castro le propuso a la modelo de OnlyFans crear un contenido erótico con ella.

Según ella fue el equipo del intérprete de canciones como “No podrás” y “Lloviendo estrellas” la buscaron pues el hijo del Loco Valdés estaba interesado en generar contenido erótico con ella.

Incluso detalló que la propuesta inicial solo eran fotos y dependiendo del impacto que llegara a tener el material, analizarían si valiera la pena una segunda parte en la que se contemplarían videos.

Ante la propuesta, “La Bebeshita” confesó que estaba dispuesta a aceptar, pero como única condición quería conocer primero al cantante. Pero ante esto, ya no tuvo respuesta. Pero aseguró que lo más seguro fue que el cantante mexicano quedó cautivado con sus curvas.

“Hay que preguntarle a Cristian, porque ahorita tiene novia, no vaya a ser que ella se enoje, no quiero romper una relación porque, bebé ¡estas curvas enamoran! No sé dónde me haya visto él, a mí solo me hablaron de Argentina. No tengo idea de cómo surgió mi nombre, a lo mejor fue Cristian quien me escogió o su agencia, no sé realmente”

LA BEBESHITA