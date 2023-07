Daniella Álvarez muestra con orgullo la cicatriz que atraviesa su vientre

Daniella Álvarez no deja de sorprender a sus seguidores con su forma de ver la vida y es que dos años atrás una isquemia, que es la reducción de flujo sanguíneo en los tejidos del cuerpo humano, provocó que tuvieran que amputarle parte de su pierna izquierda y le dejó una enorme cicatriz en su vientre.

No obstante, ella siempre ha agradecido la segunda oportunidad que tuvo, pues estuvo cerca de perder la vida y recientemente recordó ese difícil proceso a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó una foto haciendo una reflexión sobre lo que implicó para ella volver a uno de sus lugares favoritos, la playa.

“Quienes me conocen saben cuánto amo el mar y asolearme! Al salir de todas mis operaciones y encontrarme con una cicatriz enorme en mi abdomen y sin pierna me preguntaba cómo sería volver a la playa que, además, es mi lugar favorito en el mundo!”, fue parte del mensaje con el que acompañó una serie de fotografías de su más reciente visita a la playa.

“Entonces pensé que tenía dos opciones: la primera era no volver a la playa, quedarme mirando el mar y el sol desde un balcón y llorar por no ser capaz de dejarme ver de quienes pasarán por mi lado, así evitar sentirme mal por lo que la gente pudiera pensar de mí. Mi segunda opción era DECIDIR SER FELIZ, hacer mi plan favorito, no perderme ni un segundo de entrar al mar y pensar que quienes me verían pensarían: ‘wow, qué fuerte, que le habrá pasado, pero ella está feliz y que personalidad tan linda que tiene’”, agregó.

Además, terminó su mensaje diciéndole a sus seguidores que no dejen de hacer las cosas que aman por nada ni nadie.

Sigue leyendo: