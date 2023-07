Jennifer Lopez responde a las críticas en su contra por vender bebida alcohólica

Hace algunas semanas, Jennifer Lopez lanzó al mercado su línea de bebidas alcohólicas, Delola, lo que causó controversia entre sus seguidores y algunos hasta consideran esto como un acto de hipocresía, ya que en otras ocasiones ha mencionado que no acostumbra a consumir este tipo de productos.

No obstante, ‘La Reina del Bronx’ no se quedó callada y decidió responder a sus detractores a través de sus redes sociales. “Sé que mucha gente ha estado hablando como ‘ohh, ella ni siquiera bebe, ¿qué está haciendo con un coctel?’ Y para ser sincera, sí; por mucho tiempo no tomé”, comenzó a decir en su video publicado en sus historias de Instagram.

Pero después continuó y dijo que ahora ya toma en algunas ocasiones y que justo ese tipo de bebidas son las que le gustan. “Hace muchos años, como podrán verlo en las fotos de hace 10 ó 15 años, tomaba un coctel ocasional. Disfruto los cocteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente”, añadió.

Y fue precisamente porque asegura que a lo largo de los años ninguna bebida alcohólica le ha encantado, por lo que decidió crear algo que le gustara a ella y fue así como nació la idea de Delola. “He probado varias cosas, varios cocteles. Hubo un punto en el que tomé cocteles rusos o rosé, pero nunca he encontrado algo que realmente me guste. Así que, como cualquier otra cosa en mi vida, los creé para mí”, mencionó.

