Jennifer López compartió una tierna foto junto al hombre de su vida, su papá

Foto: Jamie McCarthy for Tribeca Festival / Getty Images

Como pocas veces, la cantante Jennifer López dio una mirada cercana a uno de los tesoros más preciados de su vida: su familia. En esta ocasión se trató de su papá, a quien dedicó un tierno video y mensaje con motivo de el Día del Padre.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de temas como “On the Floor” y “Jenny from the block” publicó un tierno video en el que su progenitor fue la estrella del show.

En el breve audiovisual se escucha a padre hija compartir un divertido momento en lo que parece ser una tarde relajada para la que la famosa consintió al hombre número uno de su vida. Y, como era de esperarse, esta interacción no pasó desapercibida para el público.

Fue desde la sección de comentarios que Jennifer Lopez recibió una ola de mensajes de cariño por parte de sus fans, así como felicitaciones por mantener una relación estrecha con quien le dio la vida.

Dentro de las respuestas que recibió se encuentran: “Que bello señor, que te dure muchos años más”, “Preciosos momentos”, “Aww él es tan dulce”, “Salud to David!” y “El señor tiene una guayabera, Wepa!”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

No obstante, esa no fue la única felicitación del Día del Padre que JLo lanzó durante esta fecha, pues su esposo, el actor Ben Affleck también fue el destinatario de un mensaje, aunque en su caso se trató de uno más “creativo”.

Para ello recurrió a una fotografía nunca antes vista del histrión en la que se le ve sin camisa y frente al espejo con mirada fija a la cámara, hecho que desató la locura en redes.

