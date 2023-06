Jennifer Lopez mostró parte de la “colita” en un descuido caminando por Los Ángeles

La Diva del Bronx, Jennifer Lopez, sigue de compras. Esto, después de la mansión de más de sesenta millones de dólares que compró junto a Ben Affleck en Los Ángeles. Justamente caminado por la ciudad, un descuido la hizo terminar mostrando parte de su “colita” en plena calle. Jennifer Lopez Stuns In A Daring Side-Slit Demin Valentino Dress While Furniture Shopping After Buying $60M Home. https://t.co/gRWi5kpXzt pic.twitter.com/koZc8J7QGk — Green Lemon (@greenlemonme) June 6, 2023

Con un vestido de jean de la casa de diseño Valentino, JLO caminaba por las calles de West Hollywood en Los Ángeles. Muy cerca de su nueva mansión. Ahí se pudo ver presumiendo todo su poder con unos lentes de sol claros, unas boras de cuero, coleta en el cabello y un gran picó de pierna que dejó a la vista sus muslos y parte de su “colita”.

Por supuesto que a Jennifer Lopez le valió y hasta terminó sonriendo a los paparazzi. Apenas un día antes se dejaba ver en la misma zona, pero en compañía del actor de Batman, Ben Affleck, y su hija con Marc Anthony, Emme Muñiz. Con la que se la pasa de compras cada vez que puede.

Jennifer Lopez compra mansión en Los Ángeles con Ben Affleck

La mansión costó $60,900,000 en Los Ángeles, en Beverly Hills. Lugar donde ambos han vivido previamente. Tiene 12 dormitorios y 24 baños. También cancha de tenis, de bowling, cava de vinos, salón de belleza, spa y por supuesto, piscina, entre muchas atracciones más.

Ahí vivirá la pareja, rodeado de los gemelos de la intérprete de “Jenny From The Block” y “El Anillo”, Emme y Max. También los tres hijos que tuvo el actor de Hollywood con Jennifer Garner: Seraphina, Violet y Samuel. Recordemos que los famosos comparten la custodia. Esto sumado a los asistentes de cada artista.

No cabe duda que, La Diva del Bronx sigue cumpliendo su cuento de hadas que soñó al lado de Ben hace casi 20 años.

