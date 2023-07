No será compañero de Messi: Rodolfo Pizarro saldrá del Inter Miami

Toda la expectativa que se creó porque el mexicano Rodolfo Pizarro sería compañero de Lionel Messi en el Inter Miami se vino abajo luego de las declaraciones del jugador azteca, quien confirmó que saldrá del equipo en breve por algunas modificaciones a su contrato.

“Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato, que iba a poder ser cambiado. Es un poco raro, ya les pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro, pero son las reglas y hay que acatarlas”, comentó el mediocampista a Deporte Total USA en una entrevista posterior al encuentro en que Miami empató en casa a dos goles contra Columbus Crew.

Aunque el futbolista no reveló la fecha de su salida, el medio especifica que sería de forma casi inmediata y que es muy probable que el de este miércoles haya sido su último entrenamiento con el conjunto de Las Garzas.

Sobre sus impresiones por este hecho, el mexicano menciónó que se queda con un mal sabor de boca por no poder reencontrarse con Gerardo Martino, su DT en varios partidos del Tri, pero, sobre todo, con los propietarios del equipo, ya que siente que, pese al esfuerzo, no respondió como debió a la confianza depositada.

“Sí me hubiera gustado estar con él (con Martino). Y más que nada me queda como un mal sabor de boca de no haber respondido a toda la confianza que me dieron los dueños del equipo, que la verdad hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo y desgraciadamente nunca nos fue bien. Sobre todo este año que se armó un buen equipo y nunca pudimos responder a esa confianza que nos dieron”, acotó.

Este movimiento suena lógico, debido a que el Inter de Miami tendrá que liberar carga salarial para poder cubrir las percepciones de Lionel Messi y Pizarro es un elemento muy bien pagado, con $3.35 millones de dólares al año, pero que no es una pieza fundamental dentro del esquema del equipo, por lo que desde hace semanas se especulaba que sería uno de los “sacrificados”.

Finalmente, respecto a su futuro, fue cuestionado sobre si hay posibilidad de que regrese a México, ya que se había mencionado que tenía ofertas de Chivas, a lo que respondió afirmativamente, asegurando que ha tenido varias propuestas provenientes del fútbol de su país.

“Sí. A mi representante le han marcado varios equipos”, concluyó.

Aunque Pizarro ya se resignó a salir del club de Miami, aún falta que el equipo conforme su salida, lo cual, siguiendo la línea de la información de la fuente, podría darse esta misma semana.

