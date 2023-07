Cómo hacer una ensalada deliciosa

Las ensaladas verdes que se sirven en los restaurantes siempre tienen un sabor muy fresco. Aquí, formas para deleitarte con ese mismo sabor en casa.

By Stephanie Clarke

El placer de disfrutar de una ensalada en un restaurante es insuperable. Ya sea que la pidas del menú, se prepare en una barra de ensaladas, o en un pequeño establecimiento, las mezclas que hacen son creativas, y aun mejor, alguien más hizo el trabajo de cortar cada ingrediente a la perfección. Pero con estas ensaladas costando entre $15 y $20, es posible que no te des el gusto tan frecuente. Estos consejos pueden ayudarte a crear ensaladas similares en casa.

6 pasos para una hacer una ensalada de forma profesional en casa

Comienza con la cabeza de lechuga entera. Las ensaladas que vienen en bolsas y en contenedores se manipulan más, por lo que es más probable que contengan bacterias que pueden enfermarte. Remueve las hojas exteriores de la lechuga (pueden estar expuestas a más contaminantes) después lávalas y sécalas. Guárdalas en una bolsa sellada o en un recipiente con una toalla de papel para que absorba el exceso de humedad. Se mantendrán frescas por una semana o más. Añade verduras cocidas y frescas. Esto le da a la ensalada un buen contraste. Usa 2 o más variedades para un total de 1 taza. Mezcla texturas suaves y crujientes, por ejemplo, espinacas tiernas, zanahorias asadas, pimiento rojo, col morada y cilantro; arúgula, espárragos asados y rábanos; o lechuga romana, tomates tipo uva, pepinos, cebolla morada y pimientos de plátano asados. Haz el trabajo más fácil lavando y cortando suficientes verduras como col morada, zanahorias, pimientos y apio para hacer varias ensaladas. Se mantendrán frescas en el refrigerador durante 7 días. Un procesador de alimentos, un aparato para picar la verdura o un pelador de juliana hacen que la tarea sea rápida y que los ingredientes se vean preparados más profesionalmente. Conviértelo en una comida. Integrar proteína y fibra adicional te harán sentir satisfecho por más tiempo. Usa alrededor de 3 onzas de pollo, cerdo desmenuzado, pescado, frijoles como edámame o garbanzos, tofu horneado o huevos. E incluye media taza de cereales integrales cocidos como quinoa, grano farro o arroz integral, o vegetales con almidón como papas asadas, calabaza de invierno, elote o frijoles. Utiliza las carnes que te hayan sobrado o elige pescado o frijoles enlatados. Puedes ir a la barra de ensaladas frescas en tu tienda de comestibles para comprar granos integrales cocidos. Es posible que gastes un poco más, pero ahorrarás tiempo. Agrega algo crujiente. La textura hace que una ensalada sea más interesante. Agrega nueces, semillas, garbanzos o crutones. La cantidad adecuada para el sabor y la nutrición es de 1 a 2 cucharadas. Para aumentar el sabor, compra nueces tostadas o puedes poner las nueces en el microondas en incrementos de 1 minuto, revolviéndolas cada vez, hasta que estén tostadas y tengan un buen aroma, alrededor de 3 a 5 minutos. Integra algo que intensifique el sabor. Un ingrediente salado o dulce añade más sabor. Para algo salado, elige 2 cucharadas de un queso de sabor fuerte como feta, cheddar añejo o parmesano, o aceitunas o alcaparras. Para un sabor dulce, agrega un cuarto o media taza de fruta fresca, como bayas, duraznos, naranjas, manzanas o peras, o 2 cucharadas de fruta seca. Organiza los ingredientes crujientes, las frutas secas y cualquier otro ingrediente para complementar en un contenedor con divisiones para guardarlo en tu refrigerador o despensa, según sean los ingredientes. Esto facilitara que puedas ver tus opciones. Adereza tu ensalada. Los aderezos de botella pueden tener un alto contenido de sodio y otros aditivos, por lo que una mejor opción es que los prepares tú mismo. Es fácil de hacer y solo necesitas unos pocos ingredientes. Prueba estas recetas que CR preparó como parte de sus pruebas de cocinas para una vinagreta de frambuesa roja o un aderezo estilo ranch.

